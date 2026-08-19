Los adultos mayores de México que reciben pensión se están preguntando la fecha en la que les llegará su pago de septiembre, ya que el siguiente mes las autoridades harán llegar el dinero que les corresponde, pero también, un dinero extra, por lo que algunas personas de la tercera edad podrán cobrar un pago doble. Aquí te contamos a quiénes le depositarán más y cuándo, para que anotes la fecha en tu calendario.

La pensión septiembre 2026 llega con una duda que ha comenzado a generar inquietud entre los adultos mayores: ¿Habrá pago doble en septiembre y quiénes podrán recibir dos depósitos durante el mes patrio?

Es importante que sepas que no existe un pago doble general para todos los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sin embargo, algunas personas sí podrían recibir dos ingresos distintos. Además, ya hay fechas oficiales para saber cuándo depositan la pensión ambos institutos de salud.

¿Quiénes recibirán pago doble en septiembre de 2026?

Los pensionados que podrían recibir dos depósitos son aquellos que reúnen estas condiciones:

Reciben una pensión del IMSS o ISSSTE

También son beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

En este caso, no se trata de que el IMSS o el ISSSTE dupliquen la pensión. Lo que ocurre es que la persona recibe dos apoyos diferentes: su pensión mensual y, por separado, el pago bimestral de Bienestar.

¿Cuándo depositan la pensión del ISSSTE de septiembre 2026?

Los pensionados y jubilados del ISSSTE recibirán el pago correspondiente a septiembre el viernes 28 de agosto de 2026. Después de este depósito, el siguiente pago, correspondiente a octubre y está programado para el 30 de septiembre.

¿Cuándo depositan la pensión IMSS de septiembre 2026?

En el caso del IMSS, el depósito está programado para el martes 1 de septiembre de 2026. El calendario oficial del IMSS establece que las pensiones se pagan el primer día hábil de cada mes.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2026?

La Pensión Bienestar se entrega de manera bimestral; hasta hoy, no se ha publicado el calendario oficial de dispersión para septiembre-octubre, por lo que te recomendamos estar al pendiente de los avisos que emitan las autoridades a través de sus canales oficiales.

¿Cuánto dinero recibirán quienes tengan pensión IMSS o ISSSTE y Pensión Bienestar?

El monto de la Pensión Bienestar es de $6,400 pesos bimestrales; el monto del IMSS y del ISSSTE dependerá del régimen de jubilación, las semanas cotizadas y los años trabajados.