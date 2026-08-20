Disney reveló una gran lista de proyectos para sus parques temáticos y experiencias alrededor del mundo durante la más reciente edición de la convención D23. Entre las novedades destacan nuevas áreas inspiradas en Monsters, Inc., Coco, Encanto, Indiana Jones y los Vengadores, además del regreso de espectáculos clásicos y renovaciones de algunas de las atracciones más emblemáticas de la compañía.

Walt Disney World Resort, Orlando

Hollywood Studios dará la bienvenida a Monstropolis

Los personajes de Monsters, Inc. llegarán a Disney's Hollywood Studios con una nueva área temática inspirada en la ciudad de Monstropolis. Cuando abra sus puertas en 2027, los visitantes podrán encontrarse con Mike Wazowski y Sulley, recorrer escenarios icónicos de la película y disfrutar de un nuevo espectáculo teatral.

La zona también incluirá establecimientos inspirados en la cinta, como el famoso restaurante Harryhausen's y la pizzería Archie's Scare Pig Pizza. Disney adelantó que una canción original compuesta por Randy Newman ayudará a recrear la atmósfera del mundo de los monstruos.

Fotos: Cortesía Disney Parks

Animal Kingdom estrenará aventuras de Indiana Jones y Encanto

Disney también confirmó más detalles sobre la futura expansión de Animal Kingdom, donde los visitantes podrán vivir una nueva historia protagonizada por Indiana Jones.

La atracción, llamada Indiana Jones y el Mito de la Serpiente de Jade, llevará a los aventureros a explorar un antiguo templo maya repleto de misterios, criaturas legendarias y peligros sobrenaturales, incluyendo una gigantesca serpiente basada en la mitología mesoamericana.

Por otro lado, la familia Madrigal tendrá presencia en el parque con La Fiesta de Encanto de Antonio. La experiencia permitirá a los visitantes adentrarse en la Casita durante una celebración especial para Antonio y descubrir habitaciones inéditas creadas exclusivamente para la atracción.

El Yeti volverá a rugir en Expedition Everest. Disney también anunció que el famoso Yeti de Expedition Everest en Animal Kingdom será restaurado para recuperar sus movimientos y presencia original, una noticia largamente esperada por los fans de la atracción.

Fotos: Cortesía Disney Parks

EPCOT prepara cambios para Spaceship Earth y Figment

Una de las atracciones más representativas de EPCOT, Spaceship Earth, recibirá una importante actualización por primera vez en casi 20 años. La nueva versión ampliará su narrativa, pasando de enfocarse únicamente en la comunicación humana a explorar el concepto de conexión humana.

Además, Disney confirmó que Figment y Dreamfinder protagonizarán una nueva aventura relacionada con el mundo de la imaginación, aunque todavía no se han revelado más detalles.

Magic Kingdom tendrá expansión

Magic Kingdom tendrá una de las expansiones más ambiciosas de su historia con la construcción de Villains Land, una nueva tierra dedicada a los villanos más famosos de Disney.

La zona transportará a los visitantes a un entorno dominado por la magia oscura, donde habrá experiencias inspiradas en personajes como Maléfica y el Espejo Mágico. Disney adelantó que incluirá emocionantes atracciones y espacios completamente distintos a cualquier otra área existente en el parque.

También se revelaron nuevos detalles sobre la zona basada en Cars. Entre las atracciones destacará Cars Ridge Run Rally, una aventura a alta velocidad a través de montañas, géiseres y senderos escarpados acompañados por Rayo McQueen y Mate.

Otra experiencia será Miss Fritter's Daredevil Spin-Along, protagonizada por la inolvidable Miss Fritter, la enorme autobús escolar de Cars 3.

La clásica atracción de Tomorrowland incorporará a las voces de Jamie Lee Curtis y Bryan Cranston como los padres de familia del espectáculo. Además, incluirá una escena de los años 80 completamente renovada cuando la actualización debute a finales de la primavera de 2027.

Fotos: Cortesía Disney Parks

Disneyland Resort, California

Avengers Campus se duplicará de tamaño

Disney confirmó que la expansión de Avengers Campus continúa avanzando y dará lugar a dos grandes atracciones programadas para inaugurarse en 2028.

La primera será Avengers Infinity Defense, una aventura que combinará enormes escenarios físicos con tecnología audiovisual de última generación para sumergir a los visitantes en una batalla multiversal junto a varios héroes de Marvel.

La segunda será Stark Flight Lab, una experiencia de entrenamiento inspirada en Stark Industries donde los visitantes pondrán a prueba tecnología futurista guiados por personajes interpretados nuevamente por Robert Downey Jr., Anthony Mackie y Brie Larson.

La primera atracción de Coco ya está en desarrollo. California Adventure también recibirá la primera atracción permanente inspirada en Coco.

La historia se desarrollará un año después de los acontecimientos de la película y llevará a los visitantes a navegar por la Tierra de los Muertos junto a Miguel. La experiencia comenzará en una fila tematizada como un museo dedicado a Héctor Rivera, uno de los personajes más queridos de la historia.

Fotos: Cortesía Disney Parks

Disneyland Resort anunció el regreso de varias experiencias muy populares entre los visitantes.

En febrero de 2027 volverá el espectáculo nocturno Remember... Dreams Come True en Disneyland Park. Ese mismo mes debutará una nueva versión de World of Color en Disney California Adventure.

Además, durante el verano de 2027 regresará el desfile Magic Happens recorriendo Main Street U.S.A.

Disney también trabaja en una profunda renovación de Tomorrowland. La transformación buscará conservar la esencia clásica del área mientras introduce nuevos espacios, experiencias y una visión renovada del futuro.

Disneyland Paris

Space Mountain volverá a sus raíces

En Disneyland París desaparecerá la versión Hyperspace Mountain para dar paso al regreso de Space Mountain: De la Terre à la Lune.

La atracción recuperará la inspiración original basada en las obras de Julio Verne, junto con elementos clásicos como su banda sonora histórica y una experiencia modernizada para una nueva generación de visitantes.

Tokyo Disney Resort

Nueva versión de Space Mountain

Tokyo Disneyland estrenará Space Mountain: Earthrise, una aventura totalmente renovada que permitirá contemplar la Tierra desde una perspectiva inédita mientras los visitantes viajan por el cosmos.

La atracción formará parte de la transformación integral de Tomorrowland.

Ralph llegará con Sugar Rush: Sweet Rescue

Disney también llevará el universo de Ralph el Demoledor al parque japonés.

La nueva atracción Sugar Rush: Sweet Rescue permitirá acompañar a Ralph y Vanellope en una misión para devolver a unos traviesos personajes de azúcar a su forma original mientras recorren los coloridos escenarios del videojuego.

Hong Kong Disneyland

Los Vengadores expanden su presencia

El parque recibirá un nuevo Pabellón de los Vengadores, con experiencias relacionadas con los laboratorios de investigación del equipo, nuevas tecnologías, una plataforma para el Quinjet y aventuras que expandirán aún más el universo Marvel dentro del resort.

Shanghai Disney Resort

Spider-Man tendrá su propia tierra temática

Por primera vez en un parque Disney, Spider-Man contará con una zona dedicada completamente a su universo.

La expansión incluirá una montaña rusa, experiencias con Spider-Bots y nuevas actividades relacionadas con WEB, la organización de jóvenes inventores presentada en las películas recientes del héroe arácnido.

Disney Adventure World

El Rey León tendrá su primera gran atracción. Simba protagonizará una nueva experiencia donde los visitantes recorrerán las Tierras del Reino mientras siguen su crecimiento desde cachorro hasta convertirse en rey.

Disney promete una de las recreaciones más espectaculares jamás realizadas de la clásica película animada.

Disney Cruise Line

Disney Believe zarpará en 2027

La compañía reveló los primeros detalles del barco Disney Believe, cuyo Gran Salón estará inspirado en Moana.

La embarcación también contará con Campanita decorando la proa y con Buzz Lightyear y Woody formando parte del diseño exterior.

Fotos: Cortesía Disney Parks

Llegará una nueva generación de barcos

Disney Cruise Line confirmó el desarrollo de una nueva clase de cruceros para 2029. Estas embarcaciones tendrán un tamaño intermedio entre las más antiguas y las más modernas de la flota, permitiendo ampliar rutas y experiencias en nuevos destinos alrededor del mundo.

Disney anticipa una de las mayores expansiones de su historia reciente, con nuevas atracciones y espectáculos que comenzarán a estrenarse entre 2027 y 2029 en distintos parques y cruceros del mundo.