San Francisco es una de las ciudades más fascinantes de California y de todo Estados Unidos. Su mezcla de museos, multiculturalidad, vistas impresionantes de la bahía y arquitectura victoriana la vuelven un imperdible en el Estado Dorado. Además, el Golden Gate es un ícono reconocible en todo el mundo.

Hay vuelos directos desde Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO). Unos vuelos son operados por Aeroméxico y otros por United Airlines. La duración aproximada del vuelo es de 4 horas y 40 minutos. Otras ciudades con vuelos directos son:

Guadalajara (GDL).

Puerto Vallarta (PVR).

San José del Cabo / Los Cabos (SJD).

Cancún (CUN) por temporadas.

¿Dónde hospedarse en San Francisco?

Si buscas hospedaje cerca de las principales zonas turísticas, una opción es el Hotel Omni San Francisco. Se ubica entre California Street y Montgomery Street, en el corazón del downtown y Financial District.

El hotel Omni fue construido en 1926 y es uno de los más elegantes de la zona. De hecho, forma parte de Historics Hotels of America desde 2010, por lo que verás un diseño clásico, acabados en mármol italiano, candelabros de cristal y tapicería formal. En cuanto a instalaciones, puedes esperar una habitación que prioriza la comodidad, gimnasio, WiFi y restaurantes de calidad.

San Francisco.

¿Qué hacer en San Francisco, California?

1. Hike para conocer la ciudad

San Francisco es una ciudad famosa por sus colinas y calles empinadas, por lo que una de las mejores maneras para conocer la ciudad es tomar el tour Urban Hike. Una guía te llevará en una ruta por los puntos más representativos de San Francisco, como Levi’s Plaza, Coit Tower, Lombard Street. Lo mejor es que disfrutarás de jardines “escondidos”, vistas panorámicas y un recorrido lleno de historias.

Durante el tour, puedes admirar las casas de arquitectura victoriana. Muchas fueron construidas a principios del siglo XX, cuando San Francisco experimentó un gran crecimiento tras la Fiebre del Oro. En 1970 se popularizó pintarlas de colores contrastantes.

El hike termina en Lombard Street. Su tramo más famoso se caracteriza por tener ocho curvas cerradas en apenas una cuadra y está decorado con jardines de hortensias, convirtiéndolo en un imán de turistas.

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2. Pier 39

El Pier 39 es una de las atracciones más visitadas de San Francisco, ya que combina impresionantes vistas de la bahía con una gran variedad de actividades para toda la familia. Este emblemático muelle ofrece entretenimiento, tiendas, restaurantes y experiencias únicas que lo convierten en una parada obligada para quienes visitan la ciudad.

Entre sus principales atractivos destacan los espectáculos gratuitos en vivo, donde magos, músicos, comediantes y otros artistas se presentan diariamente para animar a los visitantes. También sobresale el famoso avistamiento de leones marinos, que comenzaron a ocupar los muelles tras el terremoto de 1989 y hoy constituyen uno de los símbolos del lugar. Además, los visitantes pueden disfrutar de juegos mecánicos, salas de videojuegos y experiencias de realidad virtual.

El Pier 39 también alberga el Acuario de la Bahía, hogar de más de 24,000 animales marinos de más de 200 especies, incluyendo tiburones, medusas y nutrias. A esto se suman cerca de 50 tiendas con recuerdos y productos únicos, así como una amplia oferta gastronómica que incluye el famoso Clam Chowder, platillos de cangrejo, comida italiana, hamburguesas, pizzas y vinos de California.

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3. Crucero del Golden Gate

El crucero por el Golden Gate se convertirá en una de tus experiencias favoritas. Las embarcaciones parten del Pier 39 y una de las compañías que lo ofrecen es Adventure Cat.

El recorrido dura unos 90 minutos y ofrece vistas panorámicas de los puntos más increíbles de la Bahía. Tienes vista a Alcatraz, del skyline de la ciudad y el momento más impresionante es pasar por debajo del Golden Gate. Ver la estructura desde esta perspectiva es alucinante.

El Puente Golden Gate fue diseñado por el ingeniero Joseph Strauss y el arquitecto Irving Morrow. Con 227 metros de altura, conecta San Francisco a través del estrecho Golden Gate, que une la bahía con el océano Pacífico.

Su característico color naranja bermellón fue elegido por Morrow porque resalta en el paisaje y mejora la visibilidad para los barcos que navegan por la zona.

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4. Chinatown

Al menos una tarde debes dedicarla a Chinatown. Se estableció en 1848 y es el barrio chino más antiguo de Norteamérica. Recórrelo desde Dragon Gate y maravíllate con sus faroles, tiendas y restaurantes de comida china deliciosa. Prueba el dim sum, chow mein, dumplings y termina con un auténtico té chino.

Uno de los datos más curiosos es que la galleta de la fortuna se inventó en San Francisco y actualmente puedes visitar Fortune Cookie Factory, donde se elaboran artesanalmente. Puedes comprar una variedad de galletas infinitas.

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5. Presidio

Si quieres disfrutar de un día junto a la playa y maravillosas vistas del Golden Gate, ve a Presidio, un parque que forma parte del Golden Gate National Recreation Area. Puedes ver las dos torres del puente, tiene vistas panorámicas del Océano Pacífico y puedes practicar deportes acuáticos, hacer un picnic o senderismo.

6. Palace of Fine Arts

El Palace of Fine Arts es uno de los lugares más emblemáticos de San Francisco. Fue construido para la Exposición Internacional Panamá-Pacífico de 1915 y diseñado por el arquitecto Bernard Maybeck, quien se inspiró en la arquitectura clásica romana para crear un espacio que transmite belleza, tranquilidad y contemplación. Su elemento más distintivo es una gran rotonda rodeada por una laguna, columnas y jardines.

Aunque originalmente era una estructura temporal, su popularidad hizo que los habitantes de la ciudad evitaran su demolición. Tras años de deterioro, fue reconstruido con materiales permanentes entre las décadas de 1960 y 1970. Actualmente es uno de los sitios más visitados de San Francisco, famoso por sus vistas y perfecto para sesiones fotográficas.

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7. Alcatraz

La isla de Alcatraz es uno de los puntos más visitados por los turistas que viajan a la Bahía de San Francisco, California.

Fue una fortaleza, una prisión militar y una penitenciaría federal de máxima seguridad hasta 1962. En 1972 se convirtió en parque nacional y como tal es administrada por el Servicio de Parques Nacionales.

Hay múltiples recorridos matutinos y nocturnos para explorar la isla. Escucharás las historias de vida de los ex reclusos y los oficiales que vivieron en la isla. También la historia de la prisión.

8. Cable Car

Los emblemáticos cable cars de San Francisco son mucho más que un medio de transporte: representan una de las experiencias más auténticas de la ciudad. Declarados Monumento Histórico Nacional en 1964, son el último sistema de tranvías de cable operado manualmente que sigue en funcionamiento en el mundo y ofrece una forma única de admirar algunos de los barrios y paisajes más icónicos.

Las líneas Powell-Hyde y Powell-Mason conectan Union Square con Fisherman's Wharf, pasando por zonas como Chinatown y Russian Hill, mientras que la línea California Street atraviesa el centro y elegantes barrios como Nob Hill y Pacific Heights. El viaje tiene un costo de $9 dólares.

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