Flor Vigna nuevamente está en el ojo del huracán. Esta vez, las cámaras 24/7 de La Casa de los Famosos México 2026 la captaron durante una conversación con su compañera Yanet García, en la que reveló que el reality no le parecía de "élite".

Sin embargo, lo que molestó a los seguidores del reality fue que utilizó la frase "muerto de hambre" para referirse a la producción.

Aquí te contamos qué dijo la cantante, actriz e influencer argentina sobre el reality y qué respondió su equipo tras la polémica en redes sociales.

¿Por qué Flor Vigna llamó "muerto de hambre" a La Casa de los Famosos?

Durante la dinámica de Noche de Cine del martes 18 de agosto, en la que la producción muestra a los habitantes videos recopilatorios de conversaciones o momentos privados para confrontarlos, Flor Vigna comentó sobre la apariencia del reality y expresó que le parecía de baja calidad.

"El producto en sí pensé que se veía más caro", confesó la argentina a su compañera Yanet García. "El producto se le dice como al reality, pensé que se veía más caro, se ve más muerto de hambre".

Yanet García le pidió que explicara a qué se refería y le preguntó si hablaba de la calidad.

La argentina respondió que pensaba que el reality no era de "élite", después de ver el interior del confesionario, una habitación privada de La Casa de los Famosos donde los habitantes hablan con La Jefa y realizan sus nominaciones.

Flor Vigna: Pensé que se veía más caro, el reality en si, se va más muerto de hambre

JAJA ALV Y QUE HACES ACÁ? 🙄 HAMBRE LA QUE TIENES Y POR ESO ESTÁS EN MÉXICO 🤡💀#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/4SW8mqwWWr — David Arellano (@DavidHernare) August 19, 2026

¿Qué dijo el equipo de Flor Vigna sobre la polémica?

Las declaraciones de Flor Vigna rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde cientos de usuarios criticaron las palabras que utilizó la argentina para referirse al reality.

Tras la polémica, su equipo compartió un comunicado en redes sociales en el que aseguraba que las expresiones argentinas no tienen el mismo significado ni peso que en México.

"Las expresiones de Argentina y México pueden ser diferentes, entendemos que en otros países hay palabras que son un insulto fuerte, pero para los argentinos es una manera de expresarse sin tanto peso o con diferentes significados dependiendo de cómo lo digas. Desde ya pedimos disculpas a los que mal entendieron sus dichos".

🇦🇷COMINICADO🇲🇽

✨Team Flor Vigna 🙏🏻

las expresiones de argentina y mexico pueden ser diferentes, entendemos que otros países hay palabras que son un insulto fuerte pero para los argentinos es una manera de expresarse sin tanto peso o con diferentes significados dependiendo de… — Florcita (@flor_vigna) August 19, 2026

Así reaccionaron las redes a los comentarios de Flor Vigna

Tras la publicación del comunicado por parte del equipo de Flor Vigna, algunos usuarios se mostraron molestos y aseguraron que la expresión "muerto de hambre" tiene el mismo significado en México y Argentina.

Otros usuarios señalaron que el comentario de Flor había sido despectivo y cuestionaron qué hacía en el país si pensaba así de la producción mexicana que le estaba pagando un sueldo.

Entre los comentarios destacados se encuentran: