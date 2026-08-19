El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, que residen en California luego de romper lazos con la familia real británica en 2020, regresarán a vivir en el Reino Unido, informaron el miércoles medios británicos.

El hijo menor del rey Carlos III y la duquesa de Sussex "planean abandonar Estados Unidos antes de fin de mes para instalarse en una residencia privada no real, que, según informes, está situada en las afueras de Londres", escribió The Telegraph. Varios medios, incluida la BBC, informaron de que los dos hijos de la pareja están matriculados en un colegio británico para el inicio del curso escolar en septiembre.

Por el momento, no hay planes de que vuelvan a retomar sus funciones como miembros activos de la realeza, según adelantaron este miércoles The Sun y The Telegraph