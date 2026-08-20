Vanessa Huppenkothen, conductora de TUDN vivió momentos de pánico e incertidumbre mientras manejaba por calles de la Ciudad de México luego de que un conductor no le permitía el paso.

Según documentó en redes sociales, se encontraba circulando el 19 de agosto por la noche sobre avenida Ejército Nacional cuando otro auto intervino en su camino: “Este pito está bien loco, A ver qué me hace, si me matan ya sabemos que fue este cabr*#ón”, dijo en un video.

El episodio de pánico comenzó cuando o Huppenkothen notó que el conductor de una camioneta roja, acompañado por otra persona, le hacía señas para que lo rebasara. La periodista decidió no hacerlo y redujo la velocidad para mantener distancia, pero el vehículo habría frenado en varias ocasiones.

Ante la situación, y el miedo de que fuera víctima de algún crimen en plena avenida, Vanessa comenzó a grabar y leyó en voz alta la matrícula de la unidad para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo.

La situación se volvió todavía más tensa cuando la camioneta cambió de carril y posteriormente se detuvo sobre la acera. Uno de sus ocupantes del vehículo rojo abrió la puerta trasera sin bajarse, mientras Huppenkothen permanecía dentro de su automóvil.

En medio de la angustia que estaba viviendo, la periodista deportiva pidió ayuda: “Vengo sola, ayúdenme por favor. No hay una patrulla, nada”. Poco después, pidió auxilio a un auto del Ejército Mexicano que iba pasando por la zona.

🙏 Vanessa Huppenkothen reaparece y confirma que está a salvo



Luego del momento de tensión que vivió mientras conducía, la conductora de TUDN compartió un nuevo video en Instagram para agradecer los mensajes de apoyo.



Vanessa aseguró que el incidente “afortunadamente no pasó a… pic.twitter.com/wqK0VjaTle — Tres PM (@trespm) August 20, 2026

Horas después, la conductora borró el video de sus redes sociales, pero dijo a sus seguidores que se encontraba a salvo y en su casa y agradeció los mensajes de apoyo de los usuarios, además contó que todo quedó en un susto.

Autoridades de la Ciudad de México investigan el caso

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el incidente de Huppenkothen sería investigado.

“Derivado de los hechos documentados en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer, la SSC de la CDMX tomó acciones inmediatas para su búsqueda y localización, a partir del registro de las placas de circulación”, apuntó la autoridad en un comunicado.

“Personal de la SSC realiza el análisis de las imágenes y lleva a cabo las acciones correspondientes para identificar la unidad y a las personas que viajaban en ella, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades”, agrega.

El caso rápidamente generó especulaciones en internet donde algunos usuarios plantearon que podría haberse tratado de un intento de asalto o incluso de un posible caso de montachoques. Sin embargo, hasta ahora ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades.