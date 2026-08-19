El jinete brasileño Leandro Henrique, de 27 años, falleció este miércoles tres días después de haberse caído de su caballo durante una prueba en el Jockey Club Brasileiro, en la ciudad de Río de Janeiro, informó la institución hípica.

Henrique estaba hospitalizado en estado grave desde el domingo pasado, cuando sufrió una desafortunada caída en la segunda carrera de la jornada del Jockey.

El caballo se salió de la pista y saltó las vallas, lo que provocó la caída del jinete, causándole un traumatismo craneoencefálico y una fractura abierta en la cadera, de acuerdo con la prensa local.

Pasó por el quirófano en un hospital público y, días después, fue transferido a una clínica privada, pero no resistió las heridas y falleció la pasada madrugada.

Nacido en el estado de Pernambuco , en el empobrecido noreste brasileño, Henrique empezó en el mundo de la hípica con apenas nueve años en una escuela de Recife y se especializó en las carreras de caballos en un país monopolizado por el fútbol.

Con apenas 16 años, ganó la estadística de jinetes de la temporada 2016/2017 en su primer año en el Hipódromo de la Gávea, en Río, una hazaña inédita para un alumno de la Escuela de Profesionales de la Hípica del Jockey Club Brasileiro.

A partir de ahí, conquistó importantes victorias en diversas pruebas del país suramericano.