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Antes de que finalice agosto, el cielo oscuro será el lienzo para que ocurra uno de los más esperados por la ciencia y fanáticos de la astronomía. Se trata del último eclipse lunar que traerá consigo una Luna de Sangre. Sigue leyendo para conocer todos los detalles y no te la pierdas.

De acuerdo con las estimaciones, entre el jueves 27 de agosto y el viernes 28 habrá un eclipse lunar parcial que será visto en varias latitudes de América; México será uno de los países con mejor visibilidad.

¿Cuándo y a qué hora hay eclipse en agosto?

El eclipse parcial de Luna ocurrirá durante la madrugada del jueves 27 de agosto y terminará en las primeras horas del viernes y tendrá una duración total aproximada de 5 horas y 38 minutos. De acuerdo con Time and Date, el fenómeno iniciará a las 7:23 pm, hora central de México; alcanzará su punto máximo a las 10:12 pm y finalizará alrededor de la 1 am del viernes.

Durante el eclipse, la Luna, que estará en su fase llena, se tornará de rojo intenso debido a la sombra que proyectará la Tierra. Cabe mencionar que el 96.2 por ciento del disco lunar estará eclipsado, por lo que será todo un evento sin igual de observar, aunque no será un eclipse total.

¿Qué es un eclipse parcial lunar y por qué la Luna será de “Sangre”?

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA), explica que el fenómeno se verá como una Luna de Sangre debido a que nuestro planeta impide que la mayor parte de la luz solar llegue a la Luna.

La luz que alcanza a pasar se filtra a través de una capa de la atmósfera terrestre en su camino hacia la superficie lunar.

Para que esto ocurra, primero debe de haber un eclipse lunar, que es cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean de manera que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra. Cuando un eclipse lunar ocurre, la Luna se sitúa dentro de la parte más oscura de la sombra de la tierra, llamada umbra.

“Cuando la Luna está dentro de la umbra, se ve de un color rojo naranja. Los eclipses lunares a veces son conocidos como Lunas de sangre debido a este fenómeno”, explica la NASA.

¿El eclipse lunar se verá desde México?

Cómo ya se mencionó, el eclipse lunar sí será visto desde . Otras áreas que lo podrán ver con facilidad serán:

  • Estados Unidos
  • Canadá
  • Centroamérica
  • Sudamérica
  • Una parte del fenómeno será visto en latitudes de:
  • Europa
  • Asia occidental
  • África
  • Pacífico
  • Atlántico
  • Océano Índico
  • Antártica

¿Cuándo habrá otro eclipse?

A continuación te dejamos con los siguientes eclipses:

  • 6 de febrero de 2027: será un eclipse anular solar; no será visto en México.
  • 20 de febrero 2027: eclipse penumbral lunar; se verá de forma parcial en el este de México
  • 2 de agosto 2027: eclipse total solar; no se verá en América en absoluto
  • 16 -17 de agosto 2027: eclipse lunar penumbral; se verá por completo en México

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