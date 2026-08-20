Dos pescadores fueron rescatados por la Armada de México después de permanecer cinco días a la deriva en aguas del océano Pacífico, a más de 240 kilómetros de la costa de Chiapas.

Los hombres, de 53 y 32 años, fueron localizados sobre una hielera durante un operativo de búsqueda y rescate desplegado por la Secretaría de Marina (Semar).

¿Qué pasó con los pescadores en Chiapas?

De acuerdo con la Secretaría de Marina, los dos pescadores zarparon a bordo de la embarcación “Camaronera”. La última comunicación que tuvieron con sus compañeros ocurrió el pasado 14 de agosto.

Ante la falta de comunicación, personal de una cooperativa pesquera solicitó apoyo para localizar a ambos hombres.

La Armada de México desplegó unidades de superficie y aeronaves para realizar la búsqueda en aguas del Pacífico.

Dos pescadores que permanecieron cinco días a la deriva sobre una hielera fueron localizados y rescatados por personal naval a más de 240 km de la costa de Chiapas.



Mediante el despliegue de unidades de superficie y aéreas bajo el concepto Trinomio (buque–interceptora–aeronave),… pic.twitter.com/ysMhoOCpz1 — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 20, 2026

Los encontraron a 240 kilómetros de la costa de Chiapas

Los pescadores fueron ubicados aproximadamente a 130 millas náuticas, equivalentes a 240.76 kilómetros de la costa de Chiapas.

El operativo utilizó el denominado concepto trinomio, que combina un buque, una interceptora y una aeronave para ampliar la cobertura de búsqueda.

Una Patrulla Oceánica de la Armada de México llegó hasta la zona donde se encontraban los pescadores y realizó las maniobras para ponerlos a salvo.

¿Cómo fueron rescatados los pescadores?

Después del rescate, personal de Sanidad Naval realizó una primera valoración médica a los dos hombres.

Posteriormente, ambos fueron trasladados en helicóptero hasta un puerto, donde recibieron atención médica y finalmente fueron entregados a sus familiares.

La Secretaría de Marina destacó que el operativo tuvo como objetivo salvaguardar la vida de las personas que se encontraban en peligro en aguas nacionales.

Para emergencias en el mar, la Semar mantiene disponible el número 800 MARINA 1.