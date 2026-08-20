Mi Beca para Empezar 2026 es uno de los apoyos económicos más buscados por madres, padres y tutores de la Ciudad de México; a tan sólo unos días de que comience el ciclo escolar 2026-2027, miles se preguntan cuándo abrirán la siguiente convocatoria y cómo hacer el registro en línea. Aquí te compartimos todos los detalles y lo que tienes que saber sobre este programa social.

Mi Beca para Empezar está destinada para todas las niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de nivel básico o en Centros de Atención Múltiple de la CDMX. Dicho programa entrega un pago mensual y el monto se determina de acuerdo con el año escolar que cursa el estudiante.

¿Cuándo será el próximo registro de Mi Beca para Empezar 2026?

Todavía no hay una fecha oficial confirmada para el próximo registro de Mi Beca para Empezar correspondiente al ciclo escolar 2026-2027. En años anteriores, las autoridades abrieron el registro pocos días después del inicio de clases, por lo que se prevé que la siguiente convocatoria esté disponible durante septiembre.

Mantente al pendiente de los avisos que emita el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) a través de su canales oficiales de comunicación.

¿Quiénes podrán registrarse en Mi Beca para Empezar 2026-2027?

Entre los principales beneficiarios se encuentran estudiantes de:

Preescolar

Primaria

Algunos grados de Centros de Atención Múltiple (CAM), de acuerdo con las reglas del programa.

¿Qué requisitos pedirán para el próximo registro?

Los documentos utilizados en convocatorias pasadas incluyen:

CURP del estudiante

Identificación oficial de la madre, padre o tutor

Comprobante de domicilio

Correo electrónico

Número telefónico

Cuenta Llave CDMX del tutor.

¿Cómo hacer el registro de Mi Beca para Empezar por Internet? (PASO A PASO)

De manera general, el procedimiento utilizado en la convocatoria es el siguiente:

Paso 1 . Crea o verifica tu Cuenta Llave CDMX

Paso 2 . Ingresa al portal de Mi Beca para Empezar

Paso 3 . Registra al tutor

Paso 4 . Registra al beneficiario

Paso 5 . Adjunta los documentos

Paso 6 . Guarda el comprobante.

Una vez terminado el trámite, descarga y conserva el comprobante o folio de registro; este documento puede ser necesario para consultar posteriormente el estatus de la solicitud.

¿Cuánto dinero da Mi Beca para Empezar en 2026?

Los montos mensuales reportados para el programa son:

-Preescolar: $600 pesos

-Primaria: $650 pesos

-CAM en los niveles correspondientes: $600 pesos.

🎒📚 Si están en escuela pública de preescolar, primaria o en un Centro de Atención Múltiple, pueden acceder al programa #MiBecaParaEmpezar del Fideicomiso Bienestar Educativo. 🫶



🔗 Programa dirigido y operado por @BienestarEdu



#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/aaTkLSF9SU — DIF Ciudad de México (@DIFCDMX) August 17, 2026

¿El registro de Mi Beca para Empezar tiene costo?

No, el trámite es gratuito.

¿Qué documentos conviene preparar desde ahora?

CURP del estudiante Identificación oficial del tutor Comprobante de domicilio Correo electrónico Teléfono celular Cuenta Llave CDMX.

¿Mi Beca para Empezar y Beca Rita Cetina son lo mismo?

No. Mi Beca para Empezar es un programa del gobierno de la CDMX, dirigido a estudiantes que cumplen los criterios establecidos para recibir el apoyo en escuelas públicas de la capital. Por su parte, la Beca Rita Cetina se trata de un programa federal de alcance nacional que incorpora a estudiantes de educación básica (primaria y secundaria). Ambos apoyos entregan diferente monto de pago.