Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade, sorprendió al público al revelar que la actriz y conductora ya compró un nicho en la Basílica de Guadalupe, en medio de los problemas de salud que enfrenta tras ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Además, actualizó el estado de salud de su hermana, quien, según explicó, presenta altibajos, y compartió lo que su familia ha aprendido durante este proceso.

Aquí te contamos todo lo que dijo Marilé Andrade sobre la salud de Yolanda y en qué consiste la enfermedad que padece.

Yolanda Andrade ya compró un nicho en la Basílica de Guadalupe

En entrevista con la prensa, la conductora de Bandamax reveló que Yolanda Andrade adquirió un nicho en la Basílica de Guadalupe para sus cenizas. También contó que compró otros espacios para su mamá, aunque ella desea que sus restos permanezcan en Culiacán, de donde es originaria la familia.

“Yo la verdad no me meto mucho en esos temas, son muy delicados. Yo mucho le doy largas a muchas cosas. Tiene su nicho, ahí en la basílica. Ahí compró un nicho. Bueno, algunos, donde quieren que esté ella y tal vez mi mamá, pero mi mamá quiere quedarse allá en Culiacán con mi abuela".

Marilé agregó que prefiere no profundizar en esos temas cuando su hermana los menciona.

"Pero esos temas de testamentos o nichos, yo sí la verdad le doy el avión y no me meto en detalles”.

Marilé Andrade actualiza el estado de salud de Yolanda

Marilé Andrade contó que su hermana atraviesa altibajos derivados de la enfermedad, aunque aseguró que, dentro de todo, se encuentra bien.

“Tiene altas y bajas en la cuestión de los malestares del cuerpo. Trae de repente dolorcitos de cabeza, a veces más bien fatiga y no dolores de cabeza. Pero ahí va”.

Así enfrenta la familia la enfermedad de Yolanda Andrade

La hermana de Yolanda también compartió que toda la familia ha aprendido a respetar las decisiones de la conductora y a motivarla para disfrutar cada momento.

“Tiene por ahí varias cositas como viajes familiares y ese tipo de cosas. Yo lo que le digo es: hagamos todo lo que quieras. Si crees que esta va a ser tu última Navidad o tu último chile relleno de queso, disfrútalo. Hemos aprendido a respetar todo: cuando amanece más irritada, cuando está de buenas, cuando quiere salir a caminar. Esto ha sido un aprendizaje brutal; un curso intensivo de ser paciente, de ser más amoroso y de ser más empático”.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)?

De acuerdo con MedlinePlus, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad que afecta las neuronas del cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal encargadas de controlar los movimientos voluntarios.

Actualmente no tiene cura y provoca una pérdida progresiva de la fuerza muscular y la coordinación, síntomas que empeoran con el paso del tiempo.