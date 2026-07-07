Resucitando de un 2-0 en contra, Argentina derrotó 3-2 este martes a Egipto en Atlanta y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en un triunfo celebrado entre lágrimas por Lionel Messi.

La campeona mundial llegó a asomarse al abismo cuando Egipto se adelantó 2-0 con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico en los minutos 15 y 67.

Messi explotando en llanto y todos sus compañeros abrazandolo



LOS AMO, ROTOS EN LLANTO pic.twitter.com/m4PyKNgXgA — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) July 7, 2026

Pero, en un lapso de cuatro minutos, Cristian Romero (79') y Lionel Messi (83') empataron el marcador y Enzo Fernández (90+2') completó la remontada que le da a Argentina el pase a cuartos, en los que enfrentará a Colombia o Suiza.

"Ya pasaron cuatro años de Qatar y lo que vinimos a hacer es a representar a nuestro país en un Mundial y ganarlo nuevamente", dijo Enzo Fernández al término del encuentro.

"Tenemos un grupo fenomenal que nunca se da por vencido más allá de las adversidades", agregó el volante del Chelsea.

Liberando la tensión, Messi rompió en llanto en el Mercedes-Benz Stadium después de un partido que pudo ser el último de su legendaria carrera en el Mundial.

Argentina, que ya había jugado con fuego ante Cabo Verde en una agónica victoria en dieciseisavos, sobrevivió a una prueba aún mayor en una tarde en la que parecía que tenía toda la suerte en contra, incluido otro penalti fallado por Messi.

El capitán pudo colocar el empate 1-1 en el minuto 21 pero su penalti fue atajado por el arquero Mostafa Shobeir.

El astro argentino, que ya había errado una pena máxima en la fase de grupos ante Austria, suma cuatro penales fallados en sus seis Mundiales.

Aún así, Messi volvió a ser decisivo para Argentina anotando su octavo gol de este torneo, con el que vuelve a liderar la carrera por la Bota de Oro, y encadenando su noveno partido seguido marcando en un Mundial.

- Egipto asusta -

Escarmentado de la extrema dependencia de Messi, Lionel Scaloni movió fichas para evitar un suplicio como el triunfo en la prórroga ante Cabo Verde.

Mientras Argentina se acoplaba al nuevo puzzle, sus hinchas silbaban cada decisión del árbitro François Letexier, al que veían con extrema suspicacia por su nacionalidad francesa.

Pero Egipto, un conjunto imbuido por el espíritu de resistencia de su seleccionador Hossam Hassan, se resistió a ser sometido y provocó nervios en la zaga albiceleste con una presión alta.

El atrevimiento tuvo premio al llegar el primer cuarto de hora cuando Yasser Ibrahim se elevó en el área por encima del central Lisandro Martínez para abrir el marcador con un cabezazo.

Argentina se veía por primera vez por detrás en este Mundial y fue precisamente el francés Letexier el que le dio la opción de reaccionar al señalar penalti por derribo en el área a Tagliafico.

Messi se olvidó de su penal fallado y asumió la responsabilidad, pero Shobeir le adivinó la intención y alargó la maldición del genio desde los 11 pasos.

El arquero del Al-Ahly egipcio ya había atajado otra pena máxima crucial en la fase de grupos ante Irán.

- Gol anulado -

Tras el descanso, Argentina se volcó aún más sobre la cabaña de Shobeir cuando Egipto pareció noquear a la campeona mundial con un segundo gol en el minuto 58 en un contragolpe culminado por Mostafa Zico.

Cuando Zico se había quitado la camiseta en una celebración con lágrimas de los aficionados egipcios, Letexier fue llamado por el VAR y terminó anulando el tanto por una falta de Marawan Attia a Lisandro Martínez al inicio de la jugada.

Argentina respiró pero volvió a incurrir en el mismo error permitiendo que Zico volviera a anotar en otro contraataque en un tanto que sí subió al marcador.

Mostafa Mohamed Zaki, apodado "el pequeño Zico" en honor a la leyenda brasileña, remachó una asistencia de Haissem Hassan en una jugada que arrancó en un córner de Argentina.

Pero a la campeona mundial le quedaba una vida y el central Cristian Romero comenzó a aprovecharla recortando al distancia con un gol de cabezazo.

Messi tomó el relevo asegurando después al menos la prórroga con un trallazo en el área.

Pero el reloj le concedía unos minutos más a Argentina y, en su turno al contragolpe, Lautaro Martínez envió un preciso centro al área que Enzo Fernández convirtió en el tanto ganador.