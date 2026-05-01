Cada 1° de mayo se conmemora en México el Día del Trabajo, una fecha clave para recordar la lucha histórica de los trabajadores por mejores derechos laborales, condiciones dignas y jornadas justas. Además de su valor simbólico, este día es considerado feriado oficial, por lo que trabajar en esta fecha implica un pago especial, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Por qué el 1° de mayo es el Día del Trabajo?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) explica que el 1° de mayo fue adoptado a nivel internacional como una jornada de defensa de los derechos laborales. Organizaciones obreras de distintos países refrendaron esta fecha como un día de lucha, en el que se exigían demandas como:

La reducción de la jornada laboral a ocho horas.

La indemnización por accidentes de trabajo.

La desaparición del trabajo infantil.

La reglamentación del trabajo femenil.

Condiciones dignas y seguras de trabajo.

El descanso dominical.

En México, esta conmemoración cobra relevancia durante la Revolución Mexicana, cuando la Casa del Obrero Mundial unificó a diversas organizaciones laborales. A partir de 1913, sus afiliados decidieron conmemorar públicamente el 1° de mayo como el Día Internacional del Trabajo.

Ese mismo año se realizó el primer desfile obrero, en el que participaron más de 25 mil trabajadores. Con el paso del tiempo y durante el periodo posrevolucionario, los organismos sindicales crecieron en fuerza y número, convirtiendo esta fecha en una celebración.

¿El 1° de mayo es día de descanso obligatorio?

Sí. El 1 de mayo está contemplado en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo como uno de los días de descanso obligatorio en México. Esto significa que las y los trabajadores no están obligados a laborar en esta fecha.

Sin embargo, si existe un acuerdo previo con el patrón y el trabajador presta sus servicios, la ley establece un pago especial que debe respetarse.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 1° de mayo?

De acuerdo con la PROFEDET y la LFT, cuando un trabajador labora en un día de descanso obligatorio, como el 1° de mayo, tiene derecho a recibir:

Su salario normal del día.

El doble adicional por el servicio prestado.

Es decir, le corresponde un pago triple.

Ejemplo práctico:

Si una persona gana $400 pesos diarios y trabaja el 1° de mayo, deberá recibir:

$400 del salario normal.

$800 por trabajar en día feriado.

Total: $1,200 pesos por ese día.

Si además el descanso coincide con domingo, también podría aplicar una prima dominical del 25%, según el tipo de jornada y acuerdo laboral.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo?

Por cada seis días de trabajo, el empleado debe tener al menos un día de descanso con salario íntegro.

Si trabaja en su día de descanso semanal, el patrón debe pagar salario doble.

Si trabaja en un día de descanso obligatorio, corresponde el salario triple.

Si labora en domingo, aplica una prima dominical mínima del 25% sobre el salario diario.

Días de descanso obligatorio en México

Además del 1° de mayo, la Ley Federal del Trabajo contempla como feriados oficiales:

1 de enero.

Primer lunes de febrero (Constitución)

Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez).

1 de mayo.

16 de septiembre.

Tercer lunes de noviembre (Revolución Mexicana).

1 de diciembre cada seis años (transmisión del Poder Ejecutivo Federal).

25 de diciembre.

Días de elecciones oficiales.

El Día del Trabajo no solo es una fecha histórica, también es un recordatorio de que los derechos laborales siguen vigentes.