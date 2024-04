Luego de las recientes olas de calor en la Ciudad de México, que batieron récord con temperaturas de hasta 45 grados centígrados, Aeroméxico anunció que restringirá el peso de algunos de sus vuelos para salvaguardar la seguridad de los pasajeros.

De acuerdo con la aerolínea, los clientes que se vean afectados por la nueva medida tendrán la posibilidad de ser reubicados en los vuelos que se encuentren disponibles.

Ante la notificación, algunos usuarios de X (antes Twitter) expresaron su inconformidad y detallaron su interés por denunciar si no les ofrecen un reembolso.

‘’Reembolsen de una vez, cancelan y no asumen su responsabilidad, ¡ya los denuncié!’’, informaron.

#AeromexicoInforma Debido a las altas temperaturas en la CDMX, es necesario restringir el peso en algunos vuelos para garantizar la seguridad. Lamentamos cualquier afectación por esta causa ajena a nosotros. Los clientes afectados serán reubicados en el primer vuelo disponible. — Aeroméxico (@Aeromexico) April 18, 2024

¿Por qué Aeroméxico restringirá el peso de sus vuelos?

Aunque Aeroméxico no dio mayor información, algunos internautas expresaron que la implementación de la medida puede deberse a que ''cuando hay altas temperaturas, el rendimiento del avión baja''.

De acuerdo con el capitán Lalo Vargas de la cuenta @datosaeronauticos, el comportamiento de los aviones varía por factores como la temperatura, el viento y la humedad

Cuando hay altas temperaturas como en la Ciudad de México, la densidad del aire disminuye y produce que las alas del avión no trabajen de forma correcta, además, puede provocar complicaciones al momento del despegue.

El especialista informó, que para que un avión logre despegar bajo las condiciones conocidas como ‘hot and high’, se requieren los siguientes mecanismos:

Pistas largas para altas velocidades.

Bajar la temperatura del ambiente.

Motores con más potencia.

Menos peso.

‘’Se demora el vuelo un poco si se cree que va a disminuir la temperatura, pero cuando no sucede, la única variable es que bajen pasajeros (...) Si no se reduce el peso y el avión lo alcanza una velocidad compensada para ascender, simplemente el avión no vuela’’, informó.