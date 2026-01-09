El sistema escolar de Minneapolis ofrecerá a las familias la opción de clases remotas durante un mes en medio de las redadas en la ciudad de parte de las autoridades migratorias federales, informó el distrito.

El distrito proporcionó la actualización en correos electrónicos a los maestros, lo que fue obtenido por The Associated Press.

La medida se produce al tiempo que el gobierno del presidente Donald Trump envía 2,000 agentes de inmigración a la región y la comunidad responde a la muerte de una mujer abatida esta semana por un agente federal.