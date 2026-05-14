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El Estadio Hidalgo está listo para ser el escenario del segundo partido de la 2026 de la Liga MX, donde Pachuca contra Pumas serán los encargados de acelerar el corazón de la afición.

Tras el empate 2-2 del Cruz Azul contra el Guadalajara en el partido de ida, ahora es turno de los Tuzos de imponerse al líder general del torneo en casa.

¿Dónde ver este jueves Pachuca contra Pumas de la Liga MX?

La transmisión del partido será por televisión abierta y de paga, así es que no hay razón para perderse este emocionante juego.

  • En que canal ver EN VIVO: Azteca 7
  • Televisión de paga: Fox ONE
  • Hora: 7:00 de la noche
  • Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca

Este encuentro es clave para ambos equipos si buscan llegar a los partidos de vuelta con una ventaja sobre el rival.

El próximo fin de semana se definirán los dos equipos mexicanos que pasen a la final del Clausura 2026.

En Pachuca se vive un ambiente festivo con motivo de la concentración de los tuzos, ya listos para el juego de esta noche.

De acuerdo con las redes sociales, la afición fue a darle una serenata a los jugadores para demostrarse su apoyo incondicional y su anhelo por levantar la copa.

Su director técnico Esteban Solari rompió brevemente la concentración y salió a sumarse a la fiesta de la Bella Airosa en donde les aseguró: "Mañana vamos a estar juntos, nosotros vamos a estar en la cancha representando a todos ustedes".

Por su parte, la afición Puma se ha hecho presente en las redes sociales, donde aseguran que el espíritu universitario tiene lo necesario para enfrentar esta semifinal como visitante.

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