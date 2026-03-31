Después del partido amistoso de la Selección Mexicana contra Portugal en el reestrenado Estadio Azteca, ahora Banorte, donde empataron 0-0, este martes los jugadores mexicanos se enfrentarán a Bélgica en Chicago, Estados Unidos.

El ambiente mundialista ya está en nuestro país. En medio de los partidos de repechaje que se juegan en las sedes mundialistas de Monterrey y Guadalajara, los aficionados esperan ver triunfar hoy al equipo nacional.

¿Dónde ver hoy México vs Bélgica?

México vs Bélgica lo podrás ver tanto en televisión abierta y vía streaming, aquí los detalles:

Hora: 7:00 de la noche tiempo Ciudad de México

Dónde ver GRATIS : Tv Azteca y Canal 5

: Tv Azteca y Canal 5 Vía Streaming: Vix

Sede: Soldier Field Stadium, ubicado en Chicago, Estados Unidos

¿Cuántas veces se ha enfrentado México contra Bélgica?

De acuerdo con datos de la Selección Mexicana, esta será la octava ocasión que juega contra Bélgica.

Se tiene en registro que en tres ocasiones México les ha ganado a los belgas, pero se han perdido ante ellos dos partidos y registrado dos empates.

El último empate entre México y Bélgica fue en partido celebrado en Bruselas en noviembre de 2017, donde el marcador quedó 3-3.

Del total de los goles sumados de estos encuentros a lo largo de la historia entre estas selecciones, nueve han sido de México y 11 de Bélgica.

Los partidos entre estas selecciones han sido en Bruselas, Ciudad de México y Francia.

Les compartimos unos datitos de nuestro duelo ante Bélgica. 🔢#LaPreviaEnNúmeros, presentada por @adidasMX. ⚽️#SomosMéxico 🇲🇽



* Publicidad para México pic.twitter.com/zUSJlzTXYg — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 31, 2026

¿Cuáles son los partidos que México va a jugar en el Mundial 2026?

De acuerdo con el calendario de la Copa Mundial de futbol de la FIFA, en la primera fase de grupos, el equipo mexicano podrá jugar en tres partidos, quedando de la siguiente manera:

Grupo A

11 de junio: México vs Sudáfrica a las 1:00 pm, Estadio Ciudad de México

18 de junio: México vs República de Corea: 7:00 pm; Estadio Guadalajara

24 de junio: Equipo por definirse vs México; 7:00 pm; Estadio Ciudad de México

El nombre del Estadio Banorte, dentro de la organización aparece llamado Estadio Ciudad de México.