El legendario rockero y exintengrante de Caifanes, Sabo Romo, de 63 años, sacudió al mundo de la música con reveladoras declaraciones sobre la decisión que tomará cuando le "llegue la vejez": optará por la eutanasia.

En entrevista para Tv Notas, el fundador del proyecto "Rock en tu idioma" habló sin tapujos sobre cómo ha disfrutado la vida y que NO se arrepiente de no haber tenido hijos " porque iban a ser un estorbo ".

Con mucha claridad, Sabo aseguró que en el momento adecuado decidirá cuándo morirá, pese a que tiene familia que podría cuidarlo y en caso de ser necesario podría optar por la eutanasia, ya que no quiere ser una carga para nadie.

"Yo no tengo pareja ni hijos, y no quiero ni a mis sobrinos ni a nadie cambiándome el pañal. Yo creo que va a haber mucha gente procurando que yo esté bien, pero yo nada más espero que para cuando llegue la vejez, llegue de la mano de la eutanasia y nos quitamos de tantos p... todos".

El rockero aseguró que quiere tener la posibilidad de decidir sobre cuándo morir ya que considera que fallecer no tiene que ver " si estás sano o no, simplemente que ya no tengas ganas, y ya está" .

Estas declaraciones que están abriendo el debate en redes, se dan a seis años de que el rockero perdiera la vista del ojo izquierdo luego de haber sido golpeado en calles de la Ciudad de México por un hombre que posteriormente fue detenido y sentenciado a cinco años de prisión.

Reconoció que, aunque su salud ya no es la misma de hace 10 años tras la perdida de la visión, aprendió a vivir con todo lo que implica ver solo con el ojo derecho.