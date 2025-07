El jugador Javier 'Chicharito' Hernández se mantiene en el centro de críticas y cuestionamientos luego de la publicación de dos videos en los que da su postura sobre la masculinidad y el rol de la mujer en la sociedad.

"Entonces quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal... interesante"... "Las mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, volviendo a la sociedad hipersensible", fueron algunos de los comentarios del delantero que encendieron las redes en días pasados.

Tanto jugadoras del Chivas y la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, en modo personal dieron su postura al respecto.

Jugadoras del Chivas critican al 'Chicharito'

En redes sociales se viralizó la crítica que hizo la influencer Mariana Valle, el cual también fue compartido por las futbolistas Blanca Félix, Joselyn de la Rosa, Daniela Delgado y Jaquelín Rodríguez.

En el video, la creadora se lanza contra los dichos de 'Chicharito':

"Lo que molesta que el discurso masculino siempre ha sido posible por el desgaste femenino , si crees que la opresión está en la escoba y no en la historia que la sostiene, entonces el problema no es el feminismo, es la masculinidad frágil q ue todavía necesita proveedor para no sentirse menos hombre".

Además, hace alusión a los videos del 'Chicharito', quien en un tono sarcástico dice que las mujeres quieren un hombre proveedor, pero consideran opresión limpiar la casa.

El video compartido por las jugadoras del Chivas precisa que "limpiar no es opresión patriarcal. Es que mientras los hombres históricamente proveían también eran los únicos con acceso al dinero y a la libertad, y a nosotras nos dejaron las escobas, las cacerolas y el silencio".

Liga MX Femenil habla del 'Chicharito'

Por su parte, la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, en una conferencia de prensa del pasado lunes, dio su postura por los comentarios del jugador del Guadalajara.

Aseguró que la liga tiene un protocolo para estas situaciones y agregó:

" La Liga MX Femenil siempre va a estar reforzando cuales son las buenas conductas y las malas conductas".

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el ' Chicharito '?

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles a las preguntas de la prensa que le hicieron sobre el 'Chicharito', afirmando que son declaraciones machistas.

"En el caso de su opinión respecto a las mujeres yo creo que todavía tiene mucho que aprender”, afirmó.

Inicialmente, la mandataria mencionó que el delantero del Guadalajara es buen jugador.

Luego ahondó en el tema y aseguró que las mujeres pueden ser lo que quieran y que la relación con hombres debe de ser de igualdad.

"Aquella idea de que nuestro su papel es estar en la casa... claro que amamos a nuestra familia y nos gusta estar con nuestros hijos, pero las mujeres tenemos todo para desarrollarnos, para eso también se tiene que desarrollar las condiciones... pero esta idea es muy machista, la verdad", dijo la presidenta.