El jugador Javier "Chicharito" Hernández sale otra vez a hablar sobre masculinidad y energía femenina, por lo que ha sido criticado, nuevamente, en las redes sociales.

La semana pasada, el delantero del Guadalajara habló del patriarcado y los roles de género, hecho que provocó que lo acusaran de machista.

Pese a ello, días después volvió hablar del tema, pero en esta ocasión en un reel más extenso, en el que señala a las mujeres como las responsables de cambiar a la sociedad a una hipersensible.

"Las mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, volviendo a la sociedad hipersensible", comentó al iniciar su publicación.

Aunque menciona la falta de compromiso que actualmente se muestra en los hombres, "Chicharito" reiteró que se intenta eliminar la masculinidad.

Y asegura que las mujeres deben "encarnar su energía femenina" sosteniendo "el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres".

"Chicharito" afirma que las mujeres deben de permitirse ser lidereadas por un hombre que las ame y las provea, pero que para ello recomienda:

"Ustedes mujeres tiene que aprender a recibir y a honrar la masculinidad ".

Influencers reaccionan a video de "Chicharito"

El video tiene más de 40 mil "me gusta" y ha sumando la reacción de varios influencers, entre ellos, el actor Alejandro Peitzer, quien exhortó al futbolista a no hablar de temas que "no domina" y a ser responsable con lo que comparte con sus plataformas por el impacto que tiene en la sociedad.

"Ocupémonos de nosotros y no hablemos por las mujeres; la historia misma nos demuestra lo poco que hemos comprendido sobre ellas", escribió el actor.

La influencer Erika Fernández también comentó:

"Las mujeres no estamos fracasando. Estamos cuestionando, resistiendo, evolucionando".

Entre el resto de los comentarios, cuestionaron al "Chicharito" sobre su concepto sobre masculinidad, las razones que tiene para hablar de los temas y la falta de autoridad para tocar estos temas cuando él es futbolista de profesión.