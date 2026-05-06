Tras las críticas y protestas contra los operativos implementados por la agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ahora el presidente Donald Trump lanzó una nueva campaña para suavizar la percepción que tiene la ciudadanía sobre los agentes que detienen a los extranjeros que residen en el país.

El pasado 5 de mayo, el mandatario lanzó las nuevas siglas con las que se distinguirá a la agencia migratoria: NICE, National Immigration and Customs Enforcement.

Con este aparente ligero cambio se busca que con un juego de palabras ahora los encargados en realizar las redadas migratorias en todo el territorio estadounidense sean conocidos como: the NICE officers.

Aunque al traducirlo de forma institucional: oficiales de NICE, su connotación en inglés podría tener un impacto positivo (al menos eso parece que es la intensión), ya que se podría entender como "agentes buenos".

Esta estrategia mediática surgió en redes, particularmente en la plataforma del magnate, Truth Social.

Hace casi una semana, una cibernauta publicó la idea de agregar la "N" a ICE para que los medios estuvieran "obligados" a llamar agentes buenos (NICE agents) a los integrantes de esta agencia.

Publicación que fue reposteada por el presidente de Estados Unidos.

El anuncio se formalizó este lunes en medio de los festejos del 5 de mayo, los cuales en dicho país son muy populares al creer que se festeja la Independencia de México.

Cabe recordar que los agentes del ICE han sido grabados golpeando personas, llevándose a personas de todas las edades, incluso han sido señalados de aprehender extranjeros con ciudadanía americana o con solicitudes de asilo en proceso.

Aunado a ello, al inicio de este año, 6 de enero, protagonizaron un escándalo mediático tras la muerte de la estadounidense Renee Good en una redada en Minneapolis. Hecho que escaló hasta el gobierno federal, donde intentaron minimizarlo.

Tres semanas después, se sumó la muerte de Alex Petti en el mismo estado luego de ser baleado por un par de agente del ICE.