El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que hoy 2 de octubre de 2025 al menos 11 estados serán severamente afectados por las intensas lluvias y por la caída de granizo que se presentarán durante el día. En algunas entidades lloverá al menos 75 mm, mientras que en otras se llegará hasta los 150 mm. Las autoridades hicieron un llamado a la población para que tomen precauciones por esta Tormenta Negra que llegará en las próximas horas

¿Qué es una Tormenta Negra? Se le considera así a las lluvias muy fuertes, las cuales superan los 75 mm; dicho término engloba un fenómeno climático que combina la presencia de precipitaciones intensas, nubes densas, fuertes vientos, lo que deriva en condiciones peligrosas para la población.

En su comunicado de hoy, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que en las próximas horas en la región del Pacífico y la Península de Yucatán habrán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) y lluvias intensas (75 a 150 mm), las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

¿Dónde lloverá muy fuerte por la Tormenta Negra hoy 2 de octubre?

De acuerdo con la Conagua, los estados que tendrán lluvias muy fuertes hoy son:

-Nayarit.

-Colima.

-Michoacán.

-Campeche.

-Yucatán.

-Quintana Roo.

Los estados en los que habrá lluvias intensas de 75 a 150 mm son:

-Guerrero (este)

-Oaxaca (norte, oeste y este)

-Chiapas (norte, sur y este)

-Tabasco (sur y este)

-Veracruz (sur).

En el gráfico podrás consultar el #Pronóstico de #Lluvias en el país.⛈️ pic.twitter.com/xttjJRSci5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 2, 2025

¿Habrá lluvias HOY 2 de octubre en CDMX?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en la Ciudad de México se esperan intervalos de chubascos hoy 2 de octubre, por lo que no se pronostican lluvias intensas o muy fuertes. Sin embargo, el día estará mayormente nublado, con una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 11°C.

También, se esperan lluvias para los próximos tres días en la CDMX: hay un 80% de probabilidad de precipitaciones para el viernes 3 de octubre y un 60% de probabilidad para sábado 4 y domingo 5 de octubre. El ambiente será mayormente nublado, con una máxima de 23°C y una mínima de 13°C.