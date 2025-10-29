Pese a que la amenaza de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) de realizar un megabloqueo en las principales avenidas de la capital del país, anunciaron que se pospuso, sin embargo, miembros de este gremio y comerciantes del Estado de México sí se están concentrando en los principales puntos de conexión con la Ciudad de México

En un comunicado emitido por la FAT detallaron que la suspensión momentánea de su protesta surge luego de que aceptaron reunirse este viernes 31 de octubre a las 4:00 de la tarde con las autoridades capitalinas en la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Las exigencias del gremio es un aumento a la tarifa del transporte público y el pago de un bono de combustible.

"La FAT se disculpa con la ciudadanía por los inconvenientes que pudiese haber padecido por los anuncios de manifestación y bloqueos, pero eran la última opción para hacer evidente la inconformidad por la precaria situación económica y laboral que vive en sector transportista de la capital mexicana", mencionaron.

¿Cuáles son las rutas afectadas por la protesta de comerciantes y transportistas?

Por su parte, esta mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de sus redes sociales advirtió que comerciantes y transportistas del Estado de México llevarán a cabo una concentración masiva en los puntos colindantes entre las dos entidades, a partir de las 9 horas.

Avanzarán por las principales vialidades para congregarse en el Zócalo de la Ciudad de México.

" Se recomienda utilizar las carreteras federales como alternativas viales ", dijo la SSC.

Las vialidades que serán afectadas por la presencia de manifestantes son las casetas:

México-Pachuca

México-Puebla

México-Querétaro

México-Toluca

La #SSC informa:



Respecto a la #Movilización de #Transportistas y #Comerciantes, prevista para el miércoles 29 de octubre, y que tendrá como punto de concentración las casetas México-Pachuca, México-Puebla, México-Querétaro, México-Toluca y otros puntos colindantes del… pic.twitter.com/0In4nvdrYs — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 29, 2025

De acuerdo con medios locales, comerciantes y transportistas protestan para "exigir un alto inmediato a la fabricación de delitos, a los actos de persecución y hostigamiento ejercidos por la fiscalía del Estado de México en contra de integrantes de nuestros sectores productivos".