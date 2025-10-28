Luego de que este lunes los piperos asfixiaron las entradas a la Ciudad de México, para este miércoles 29 de octubre se espera que miles de transportistas se manifiesten en las principales avenidas de la capital del país.

De acuerdo con una entrevista radiofónica con Azucena Uresti, el líder de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), Francisco Carrasco, confirmó que se realizará el mega bloqueo programado desde hace más de una semana para este miércoles.

Luego del aumento de la tarifa del transporte en el Estado de México de 12 a 14 pesos, cuestionó que en la capital del país se mantenga tan bajo.

Los transportistas advirtieron la semana pasada que la protesta de mañana es para exigir que el banderazo del pasaje pase de seis a ocho pesos, es decir buscan un aumento de dos pesos.

Además, que las autoridades les otorguen un bono de combustible.

Afirmaron que luego de meses de participar en mesas de diálogo con el gobierno capitalino no han llegado a un acuerdo por lo que se disculpan con los habitantes de la ciudad y área conurbada cuya ruta pueda verse afectada.

También aseguraron que pese a que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anteriormente había dicho que se analizarían sus demandas, las negociaciones fueron delegadas a los secretarios César Cravioto Romero y Héctor Ulises García Nieto, de Gobierno y de Movilidad respectivamente.

Sin embargo, al no llegar a un acuerdo y aunque presentaron un análisis del estudio de factibilidad que sustenta el aumento de 2 pesos al pasaje y "la necesidad de un bono al combustible", la mega marcha de transportistas sigue adelante.

Aunque reconocieron que esto podría cambiar de último momento, en caso de llegar a un acuerdo este martes.

VIALIDADES afectadas por el bloqueo de transportistas del miércoles 29 de octubre en CDMX

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, que hasta el momento no han sido confirmadas por los líderes transportistas las posibles rutas afectadas este miércoles serían:

Caseta México-Querétaro

Caseta México-Pachuca

Caseta México-Cuernavaca

Periférico Norte

Avenida Indios Verdes

Taxqueña

Observatorio

Paseo de la Reforma

Calzada Ignacio Zaragoza.

Cabe mencionar que también se está viralizando el supuesto anuncio de otra marcha, pero esta de comerciantes y transportistas del Estado de México.

La cual presuntamente podría afectar puntos como: