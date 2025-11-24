La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibió este lunes el abeto que presidirá las decoraciones de navidad de la Casa Blanca, que proviene de una granja de árboles del estado de Míchigan.

El árbol, un abeto Concolor de más de 20 pies de alto (más de 6 metros), procede de la granja de la familia Korson en Sidney, en el estado de Míchigan, y fue el ganador del concurso anual de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad.

Melania salió a la entrada principal de la mansión a recibir al abeto, que fue transportado por un carro de caballos capitaneado por tres hombres vestidos de esmoquin.

La primera dama vistió un abrigo color marfil de Christian Dior, zapatos de tacón a cuadros Manolo y guantes de cuero rojos.

"Es un árbol bonito", declaró Melania mientras era fotografiada al lado del abeto que será expuesto en el Salón Azul de la mansión presidencial.

Unos minutos después, saludó a los conductores del carruaje y las personas que acompañaban a los caballos y regresó al interior de la Casa Blanca.

La recepción fue más corta que la del año pasado, cuando la entonces primera dama, Jill Biden, recibió al ejemplar acompañada de miembros de su familia y afectados por el huracán Helene, a los que honraba el árbol.

Melania vuelve a ser la cara visible de la Navidad en la mansión presidencial, ya que su oficina está a cargo de las decoraciones y los eventos relacionados con estas festividades.

Durante el primer mandato ya tuvo que estar al cargo de esta tarea, sin embargo, su experiencia se vio marcada por polémicas, especialmente tras la filtración de audios donde expresó frustración por las exigencias y la presión que sufría por las celebraciones navideñas.