TE RECOMENDAMOS
El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara abrió una nueva oportunidad laboral para profesionistas interesados en el ámbito de la diplomacia pública y las Relaciones Internacionales. Se trata del puesto Asistente de Participación Ciudadana, una vacante con un salario anual de $414,965 pesos mexicanos.
La convocatoria permanecerá abierta del 23 de marzo al 6 de abril de 2026, y busca atraer a personas capaces de colaborar en proyectos estratégicos dirigidos a audiencias y líderes de opinión establecidos en los estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit.
El rol del Asistente de Participación Ciudadana en el Consulado funge como asesor en temas relacionados con estrategias de comunicación, contacto con audiencias jóvenes, minorías, académicos, organizaciones civiles y líderes influyentes de la región.
El puesto requiere la capacidad de diseñar, coordinar y evaluar proyectos, actividades y eventos enfocados en mejorar la comprensión de las políticas estadounidenses y fortalecer vínculos entre la comunidad mexicana y la misión diplomática.
Entre sus responsabilidades también se incluye dar seguimiento a tendencias comunicacionales, gestionar iniciativas en el Espacio Americano de Socios en Guadalajara, y desarrollar estrategias efectivas para combatir desinformación, así como analizar comportamientos de audiencias a través de interacción, encuestas y análisis de datos.
En este contexto, se busca a una persona capaz de desenvolverse en ambientes multiculturales y multilingües, con sensibilidad social y competencias profesionales sólidas.
Donald Trump asegura que impacto de la guerra en Oriente Medio en precios de energía será “temporal”
Requisitos para ocupar el puesto en el Consulado de Estados Unidos
Para aplicar, los candidatos deben cumplir una de dos vías de formación y experiencia profesional:
Vía 1
Licenciatura en Comunicación, Relaciones Internacionales, Estudios Americanos, Economía, Ciencias Políticas o áreas relacionadas.
Cuatro años de experiencia progresiva en ambientes multinacionales o multiculturales, con funciones relacionadas con marketing, relaciones públicas, comunicación o educación.
Experiencia en análisis de audiencias, marketing y gestión de contenido en redes sociales.
Vía 2
Dos años de estudios universitarios en cualquier área.
Seis años de experiencia en los mismos ámbitos descritos en la opción 1.
Experiencia en análisis de mercado y manejo de contenidos digitales.
Dominio de idiomas
- Inglés fluido.
- Español fluido.
Documentos obligatorios para aplicar
- Certificación del último nivel de estudios.
- Comprobante de ciudadanía mexicana o residencia permanente.
- Documentos opcionales como certificaciones de idioma pueden añadirse.
Localizan con vida a siete electricistas desaparecidos en San Luis Potosí; están bajo resguardo de la Fiscalía
Beneficios del puesto en el Consulado de Estados Unidos
Además del salario anual competitivo, el Consulado ofrece las siguientes prestaciones:
- Pagos quincenales y compensaciones adicionales.
- Aguinaldo, prima vacacional y aproximadamente 20 días festivos al año.
- 17 días de vacaciones iniciales, con incremento por antigüedad.
- Afiliación a IMSS, AFORE e INFONAVIT.
- Seguro médico y de vida privado.
- Gimnasio en las instalaciones.
- Acceso a oportunidades de capacitación y desarrollo profesional.
El proceso se realiza completamente en línea a través de la plataforma ERA. El candidato debe hacer clic en “Solicitar este puesto”, adjuntar todos los documentos solicitados y asegurarse de que su aplicación esté completa antes del cierre el 6 de abril de 2026.
Forma parte de nuestro canal en WhatsApp.¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.
[Publicidad]