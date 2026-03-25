El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara abrió una nueva oportunidad laboral para profesionistas interesados en el ámbito de la diplomacia pública y las Relaciones Internacionales. Se trata del puesto Asistente de Participación Ciudadana, una vacante con un salario anual de $414,965 pesos mexicanos.

La convocatoria permanecerá abierta del 23 de marzo al 6 de abril de 2026, y busca atraer a personas capaces de colaborar en proyectos estratégicos dirigidos a audiencias y líderes de opinión establecidos en los estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit.

El rol del Asistente de Participación Ciudadana en el Consulado funge como asesor en temas relacionados con estrategias de comunicación, contacto con audiencias jóvenes, minorías, académicos, organizaciones civiles y líderes influyentes de la región.

El puesto requiere la capacidad de diseñar, coordinar y evaluar proyectos, actividades y eventos enfocados en mejorar la comprensión de las políticas estadounidenses y fortalecer vínculos entre la comunidad mexicana y la misión diplomática.

Entre sus responsabilidades también se incluye dar seguimiento a tendencias comunicacionales, gestionar iniciativas en el Espacio Americano de Socios en Guadalajara, y desarrollar estrategias efectivas para combatir desinformación, así como analizar comportamientos de audiencias a través de interacción, encuestas y análisis de datos.

En este contexto, se busca a una persona capaz de desenvolverse en ambientes multiculturales y multilingües, con sensibilidad social y competencias profesionales sólidas.

Requisitos para ocupar el puesto en el Consulado de Estados Unidos

Para aplicar, los candidatos deben cumplir una de dos vías de formación y experiencia profesional:

Vía 1

Licenciatura en Comunicación, Relaciones Internacionales, Estudios Americanos, Economía, Ciencias Políticas o áreas relacionadas.

Cuatro años de experiencia progresiva en ambientes multinacionales o multiculturales, con funciones relacionadas con marketing, relaciones públicas, comunicación o educación.

Experiencia en análisis de audiencias, marketing y gestión de contenido en redes sociales.

Vía 2

Dos años de estudios universitarios en cualquier área.

Seis años de experiencia en los mismos ámbitos descritos en la opción 1.

Experiencia en análisis de mercado y manejo de contenidos digitales.

Dominio de idiomas

Inglés fluido.

Español fluido.

Documentos obligatorios para aplicar

Certificación del último nivel de estudios.

Comprobante de ciudadanía mexicana o residencia permanente.

Documentos opcionales como certificaciones de idioma pueden añadirse.

Beneficios del puesto en el Consulado de Estados Unidos

Además del salario anual competitivo, el Consulado ofrece las siguientes prestaciones:

Pagos quincenales y compensaciones adicionales.

Aguinaldo, prima vacacional y aproximadamente 20 días festivos al año.

17 días de vacaciones iniciales , con incremento por antigüedad.

, con incremento por antigüedad. Afiliación a IMSS, AFORE e INFONAVIT.

Seguro médico y de vida privado.

Gimnasio en las instalaciones.

Acceso a oportunidades de capacitación y desarrollo profesional.

El proceso se realiza completamente en línea a través de la plataforma ERA . El candidato debe hacer clic en “Solicitar este puesto”, adjuntar todos los documentos solicitados y asegurarse de que su aplicación esté completa antes del cierre el 6 de abril de 2026.