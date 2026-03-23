Este lunes 23 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un escenario de contrastes climáticos en territorio mexicano, con la persistencia de una onda de calor en diversas entidades y el potencial de lluvias fuertes que podrían causar inundaciones en el oriente y sureste del país.

Pronóstico para la Ciudad de México y el Valle de México

Para la Ciudad de México y el Estado de México, se prevén intervalos de chubascos con acumulados de 5 a 25 milímetros (mm) durante el transcurso del día. Asimismo, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 30 a 50 kilómetros por hora (km/h), lo que genera una alerta por posible caída de árboles o anuncios publicitarios.

Zonas con lluvias intensas para esta tarde

El reporte del SMN destaca que las precipitaciones más significativas se concentrarán en el oriente del país debido a diversos fenómenos como canales de baja presión y el ingreso de humedad del Mar Caribe.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Se esperan en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca . Estas lluvias podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas.

Se esperan en zonas de . Estas lluvias podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas. Chubascos (5 a 25 mm): Además del Valle de México, se presentarán en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Tabasco y Chiapas .

Además del Valle de México, se presentarán en . Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): En Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo.

Onda de calor: ¿Dónde hará más calor hoy?

La onda de calor continúa afectando gran parte del territorio nacional, intensificándose en el noroeste y occidente.

Temperaturas de 40 a 45 °C: La zona más caliente del país será el este de Sonora .

La zona más caliente del país será el . Temperaturas de 35 a 40 °C: Se registrarán en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, el noroeste de Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, el suroeste de Puebla, Oaxaca y Chiapas .

Se registrarán en . Temperaturas de 30 a 35 °C: En Nayarit, el sur de Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Bajas temperaturas y heladas matutinas

A pesar del calor vespertino, el ambiente frío persistió durante la mañana en las zonas montañosas:

De -5 a 0 °C con heladas: Sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla .

Sierras de . De 0 a 5 °C: Zonas montañosas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

Sistemas meteorológicos actuales

Estas condiciones son generadas por la combinación de una circulación ciclónica y una vaguada en altura, además de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. También se vigila la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste de México.

Se recomienda a la población de las zonas calurosas mantenerse hidratada, y a quienes habitan en zonas con pronóstico de lluvia o frío, tomar medidas preventivas y seguir las indicaciones de Protección Civil.