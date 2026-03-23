Los siete jóvenes trabajadores del sector eléctrico que fueron reportados como desaparecidos este lunes fueron localizados con vida y se encuentran en las dependencias de la Fiscalía del estado mexicano de San Luis Potosí (centro), informó el Gobierno municipal de la localidad de Matehuala.

A través de una publicación en sus redes sociales, el Gobierno local anunció que los siete electricistas ya fueron localizados y que están junto a las autoridades judiciales para realizar los "procedimientos correspondientes".

Por el momento, no ha trascendido el lugar dónde hallaron a los trabajadores ni las circunstancias que rodearon a su desaparición.

"El Gobierno Municipal reconoce la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia que permitió su localización, y reitera su compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad de las familias matehualenses", indicó la dependencia.

Horas antes, estas siete personas fueron reportadas como desaparecidas tras perder el contacto con sus familias el pasado 21 de marzo en el municipio de Matehuala.

De acuerdo con los reportes, los hombres, originarios de Cárdenas, habían salido desde el 16 de marzo para realizar trabajos en distintos puntos del altiplano potosino y se dirigían de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas cuando se perdió comunicación con ellos.

Según las versiones recogidas por medios locales, una tercera persona alertó sobre una posible privación ilegal de la libertad, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado esta hipótesis.

Los desaparecidos, de entre 20 y 30 años, fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo.

Las fichas de búsqueda fueron difundidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí.

El caso ocurre en una región afectada por la violencia y en medio de reportes recientes de desapariciones colectivas en el país, como el de los diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, secuestrados a finales de enero en Sinaloa (noroeste), presuntamente privados de la libertad por un comando armado tras ser confundidos con miembros de un grupo criminal rival del Cartel de Sinaloa.