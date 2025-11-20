Fátima Bosch, Miss México, enfrenta una difícil situación a horas de la final de Miss Universo 2025, la cual se llevará a cabo hoy: la reina de belleza contó que se lesionó y que no se encuentra del todo bien, ya que tiene molestias derivadas de un accidente. ¿Qué fue lo que le pasó? Te contamos los detalles.

Falta muy poco para saber quién será coronada como la mujer más hermosa del universo: hoy se conocerá a la ganadora de Miss Universo 2025, un certamente que hasta ahora ha dado mucho de qué hablar por diversas polémicas que han surgido, incluida la que vivió Fátima Bosch cuando fue insultada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia.

Justamente, la participante de México fue quien encendió las alertas en las últimas horas, ya que reveló que para la recta final del concurso no se encuentra bien debido a que sufrió un accidente que hasta el momento la tiene muy adolorida, lo cual ha ocasionado que cientos de sus seguidores estén preocupados ya que no saben si estará en condiciones de competir y ganar.

Fue a través de un video que compartió en sus redes sociales que Fátima contó lo que le pasó horas antes de la final. La modelo dijo que al instalarse en su habitación en su llegada a Tailandia, se dio cuenta que había vidrios en el suelo, por lo que trató de quitarlos, pero al parecer no logró recoger todos porque uno se enterró en su pie.

“Me clavé un pedacito de vidrio que según yo me lo saqué con una pinza, me curé, pero me duele mucho donde me lo clavé, entonces yo creo que debe de haber un pedacito por ahí, pero ya como la carne se cerró obviamente yo no me voy a andar tocando ni me voy a andar abriendo”, reveló.

De acuerdo con Bosch, aunque se quitó el vidrio del pie, el dolor continúa desde entonces, sin embargo, no quiere revisarse ni retirar algún pedazo que se haya quedado dentro, ya que eso significaría que le tienen que abrir y en este momento de la competencia no quiere arriesgarse a eso.

“Me duele muchísimo cuando piso, pero ya ahorita no tengo tiempo de ir con un doctor ni nada, pero como me duele, lo más probable es que tenga un cosito por ahí y tengo moradito, que es una cosa de nada, pero sí me duele”, indicó. En redes sociales, los fanáticos del certamen de belleza manifestaron su preocupación y le desearon suerte para la final de Miss Universo, además de que le pidieron que se revise con un doctor lo más pronto posible para evitar una consecuencia mayor.