El tránsito aéreo en Estados Unidos podría "reducirse a un cuentagotas" en el corto plazo, advirtió el domingo el secretario de Transporte, en momentos que miles de pasajeros enfrentan el caos por la cancelación o retraso de vuelos debido al cierre gubernamental.

La administración de Donald Trump ordenó la reducción de los vuelos en 40 aeropuertos para minimizar los riesgos ante la falta de personal, como controladores aéreos, debido al cierre parcial del gobierno federal.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que el número de vuelos afectados se multiplicará si demócratas y republicanos no alcanzan un acuerdo de presupuesto federal, cuando faltan pocas semanas para el feriado de Acción de Gracias durante el cual se movilizan miles de viajeros.

"La situación solo va a empeorar", vaticinó Duffy en la CNN.

"Las dos semanas previas al Día de Acción de Gracias, veremos cómo los viajes aéreos se reducen a un cuentagotas", agregó.

El domingo por la mañana, se registraban más de 1.800 cancelaciones de vuelos dentro de Estados Unidos y hacia y desde este país, según datos de FlightAware. Además casi 5.700 vuelos fueron demorados.

Entre los más afectados se encuentran los tres aeropuertos que dan servicio a Nueva York, el aeropuerto internacional de Chicago y la terminal Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Los viajeros expresaron su frustración en las redes sociales.

"Moraleja: si no tienes que viajar y tienes poca paciencia, no vueles", dijo uno.

El Aeropuerto Internacional Liberty de Newark, uno de los principales centros de operaciones del noreste de Estados Unidos , canceló el 20% de los vuelos programados para salir y el 37% sufrieron retrasos, según FlightAware.

En el Aeropuerto LaGuardia en la ciudad de Nueva York, casi la mitad de los trayectos sufrieron retrasos.

Duffy advirtió que para Acción de Gracias no todos "podrán subir a un avión, porque no habrá tantos vuelos" si no hay un acuerdo entre demócratas y republicanos.

El fin de semana de Acción de Gracias también da inicio a la ajetreada temporada de compras navideñas, de la que dependen muchos minoristas.

- "Interrupción masiva" -

El domingo marcó el día 40 de cierre gubernamental, un récord en la historia de Estados Unidos, y el tercer día de reducción de vuelos en aeropuertos de todo el país después de que la administración Trump ordenara reducir las operaciones para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, que trabajan sin paga.

"Vamos a ver a muy pocos de los controladores de tráfico aéreo viniendo a trabajar, lo que significa que habrá pocos vuelos despegando y aterrizando", dijo el domingo Duffy a Fox News.

"Habrá una interrupción masiva (y) muchos estadounidenses enojados".

Duffy intentó culpar a los demócratas por la falta de acuerdo en el Congreso, pero el senador Adam Schiff dijo que los republicanos estaban rechazando un acuerdo de compromiso "razonable" para poner fin al cierre.

"Y el resultado de los republicanos en el Senado fue 'no', el de los republicanos en la Cámara de Representantes 'seguimos de vacaciones', y del presidente (Trump) 'voy a jugar golf'. Así estamos mientras la gente sufre", dijo Schiff, senador por el estado de California.

Cuando se le preguntó si los demócratas deben ceder y votar con los republicanos, Schiff indicó que el tema de los subsidios de salud seguía siendo un punto conflictivo en las negociaciones.

"No, ciertamente espero que no suceda (porque) millones de personas van a conservar su cobertura de salud y no tendrán que pagar estos aumentos exorbitantes en las primas", dijo Schiff al canal ABC.

"Necesitamos terminar con esto. Propusimos algo, creo que muy razonable. Fue un compromiso. Ciertamente no fue todo lo que quiero, que es una extensión permanente de los créditos fiscales", dijo, instando a los republicanos a permitir "más tiempo para trabajar en esto y reabrir el gobierno".