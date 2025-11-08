El presidente Donald Trump anunció el viernes que ningún funcionario estadounidense asistirá a la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica, un país al que acusa sin pruebas de perseguir y asesinar a personas blancas.

En septiembre, Trump había anunciado que el vicepresidente JD Vance asistiría en su lugar a la cumbre del G20, prevista los días 22 y 23 de noviembre en Johannesburgo. El mandatario estadounidense planea celebrar la cumbre de 2026 en su club de golf en Miami.

"Es una vergüenza que el G20 se celebre en Sudáfrica", afirmó el mandatario en su red Truth Social.

"Ningún funcionario del gobierno estadounidense asistirá mientras continúen estas violaciones de derechos humanos".

Trump ha hecho afirmaciones no demostradas sobre un supuesto "genocidio blanco" en el país, asegurando que los afrikáneres, descendientes de los primeros colonos europeos en Sudáfrica, "están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas están siendo confiscadas ilegalmente".

Durante una visita del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa este año a la Casa Blanca, Trump incluso mostró un video alegando que el gobierno estaría llevando a cabo una supuesta campaña contra los agricultores blancos.

El gobierno de Sudáfrica lo niega y el ministerio de Relaciones Exteriores condenó el sábado las declaraciones de Trump.

"La caracterización de los afrikáneres como un grupo exclusivamente blanco es ahistórica. Además, la afirmación de que esta comunidad sufre persecución no está respaldada por hechos", señaló el ministerio en un comunicado.

La administración Trump anunció la semana pasada planes para reducir drásticamente el número de refugiados que Estados Unidos aceptará anualmente, llevándolo a un mínimo histórico de 7.500. También dijo que dará prioridad a los sudafricanos blancos.

Trump ha impuesto además aranceles del 30% a Sudáfrica, los más altos en el África subsahariana.

El G20 se compone de 19 países y dos organizaciones regionales (la Unión Europea y la Unión Africana), y representa más del 80% del PIB mundial.