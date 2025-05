Hace unos días, Estados Unidos informó que realizará un mayor escrutinio de las redes sociales de los solicitantes de visa de estudiante. Muchas personas se alarmaron, preguntando si también revisarían las redes sociales de los solicitantes de visa de turista.

La realidad es que el gobierno de Estados Unidos solicita y revisa las redes sociales de los solicitantes de visa de turista desde 2019, cuando incluyó el apartado “Social Media” en el formulario de solicitud de visa DS-160.

El 31 de mayo de 2019 el Departamento de Estado agregó un apartado donde se pide al solicitante extranjero incluir información sobre sus redes sociales. El Buró de Asuntos Consulares aclara las dudas más frecuentes al respecto.

1. ¿Qué dice el apartado?

Los viajeros ahora encontrarán la sección Social Media que dice:

“¿Tienes presencia en redes sociales? De la lista de abajo selecciona cada red social que hayas usado durante los últimos cinco años. En el espacio al lado del nombre de la plataforma, escribe el usuario o nombre que has usado en la plataforma. Por favor, no proporciones contraseñas.

Si has usado más de una plataforma o usuario, selecciona “añadir otro” a la lista. Si no has usado ninguna de estas plataformas en redes sociales, selecciona “ninguna”.

2. ¿Qué formularios se actualizaron para pedir redes sociales?

El de visa de no inmigrante en línea (DS-160), el respaldo en papel (DS-156) y el de visa de inmigrante en línea (DS-260).

3. ¿Por qué se piden las redes sociales?

Las autoridades argumentan que lo hacen para verificar la identidad del extranjero y sus antecedentes; por lo tanto es un mecanismo de “seguridad”.

4. ¿Qué es un identificador de redes sociales?

En el formulario se pide incluir el “identificador de redes sociales”. Se refieren al nombre o usuario que usas en la red social. Por ejemplo: Juan Domínguez o @JuanDominguez. No deben incluirse los nombres de páginas de negocios o empresas.

5. ¿Qué redes sociales seleccionar en el formulario?

Debes seleccionar TODAS las que hayas usado en los últimos cinco años. Las opciones son: Ask.fm, Douban, TikTok, Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, MySpace, Pinterest, QZone, Reddit, Sina Weibo, Tumblr, X, Two, Vine, Youtube.

Si eliminaste alguna en los cinco años anteriores, debes anotarla.

Si no usas, debes seleccionar el botón que dice “ninguna”. No pueden aprobarte el formulario si no llenas este espacio.

“Los solicitantes deben completar la solicitud de la manera más completa y honesta posible para evitar demoras. No proporcionar respuestas precisas y veraces en una solicitud de visa puede resultar en la negación”, agrega el Buró de Asuntos Consulares.

6. ¿Se piden las contraseñas?

No proporciones la contraseña de ninguna red social. Los oficiales consulares no la piden. Si alguien te está ayudando a llenar el formulario, no se las pases.

Los oficiales consulares sólo pueden ver el contenido que compartes y es visible. No pueden ni están autorizados para modificar los controles de privacidad.

7. ¿Esto afecta a las personas que ya tienen una visa?

No, sólo deben agregar sus redes sociales quienes tramiten la visa por primera vez o vayan a renovarla. Si tienes una visa vigente, no es necesario que la renueves.

8. ¿Qué publicaciones podrían hacerte sujeto de investigación?

Las autoridades podrían investigar a personas que apoyen el terrorismo o la persecución de una raza en particular.

La medida ha desatado preocupación, pues a algunos estudiantes se les ha retirado la visa por posiciones que el gobierno considera “antisemitas”.

Hace unos meses, el exagente consular Brent Hanson lanzó un video en TikTok donde hablaba sobre este requisito de visa. Aseguró que los encargados de las entrevistas en la Embajada y los consulados no revisan los casos previamente, a menos de que exista una sospecha de fraude. En esta situación, el departamento de Fraude hace una revisión previa, que puede incluir redes sociales.

“El oficial, hasta el momento que escanea el código del Formulario DS-160, es cuando ve el pasaporte y empieza a revisar la solicitud” de quien pide la visa de turista.

Sin embargo, no se sabe si la administración Trump aumentará el escrutinio también para turistas.