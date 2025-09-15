TE RECOMENDAMOS
El registro a la Beca Rita Cetina acaba de iniciar este lunes 15 de septiembre para beneficiar a miles de estudiantes con un apoyo económico de hasta 1,900 pesos de forma bimestral.
El programa social estará recibiendo a nuevos aspirantes que necesiten un impulso económico para continuar sus estudios y poder costear los materiales escolares, pagar uniformes e incluso para completar sus pasajes.
- LEE MÁS: Beca Rita Cetina Primaria: Ya hay fechas oficiales de registro. Cuándo inscribir a tu hijo(a) según su grado
Luego de registrarse y ser aceptados en el programa, la beca universal, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar Benito Juárez (CNBB), depositará los montos correspondientes a las Tarjetas Bienestar repartidas a cada beneficiario.
Pero hay algo que destacar en este periodo de registro, NO todos los estudiantes se pueden inscribir a la Beca Rita Cetina a partir de este 15 de septiembre.
- NO TE PIERDAS: ¿Cómo consultar la CCT, indispensable para registrar a tu hijo en la Beca Rita Cetina? Paso a paso
¿Quiénes NO se pueden registrar a la Beca Rita Cetina?
Si tu hijo o hijos estudian el nivel básico de educación en México, debes tomar en cuenta que durante esta primera etapa del registro NO se aceptarán registro de alumnos de preescolar y primaria.
En torno a lo anterior, las autoridades de la CNBB sólo aceptarán registro de todos aquellos alumnos que están inscritos en secundarias de todo el país y que actualmente cursan los grados de primero a tercero.
Requisitos para inscribirse a la Beca Rita Cetina a partir de este 15 de septiembre
Los documentos que se solicitan para hacer el registro deben proporcionarse en formato PDF o en fotografía:
- CURP de los estudiantes que se vayan a inscribir
- CURP de la madre, padre o tutor
- Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor que realice el trámite
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
- Correo electrónico
- Número de teléfono
- LlaveMX
- Clave del Centro de Trabajo (CCT)
El registro en línea se hará en el sitio web www.becaritacetina.gob.mx a partir del 15 de septiembre.
¿Cuándo abrirán el registro a la Beca Rita Cetina para preescolar y primaria?
De acuerdo con lo informado por Julio León Trujillo, titular de la CNBB, los alumnos de primaria podrán inscribirse a la Beca Rita Cetina en una segunda etapa de registro.
Estos alumnos deberán esperar hasta inicios de 2026 para poder registrarse de acuerdo a su grado escolar inscritos. A continuación te decimos en qué orden se abrirán los registros:
- De primero a tercero de primaria en septiembre de 2026
- De cuarto a sexto de primaria en enero de 2026