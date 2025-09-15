TE RECOMENDAMOS

El acaba de iniciar este lunes 15 de septiembre para beneficiar a miles de estudiantes con un apoyo económico de hasta 1,900 pesos de forma bimestral.

El programa social estará recibiendo a nuevos aspirantes que necesiten un impulso económico para continuar sus estudios y poder costear los materiales escolares, pagar uniformes e incluso para completar sus pasajes.

Luego de registrarse y ser aceptados en el programa, la beca universal, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar Benito Juárez (CNBB), depositará los montos correspondientes a las Tarjetas Bienestar repartidas a cada beneficiario.

Pero hay algo que destacar en este periodo de registro, NO todos los estudiantes se pueden inscribir a la Beca Rita Cetina a partir de este 15 de septiembre.

¿Quiénes NO se pueden registrar a la Beca Rita Cetina?

Si tu hijo o hijos estudian el nivel básico de educación en México, debes tomar en cuenta que durante esta primera etapa del registro NO se aceptarán registro de alumnos de preescolar y primaria.

En torno a lo anterior, las autoridades de la CNBB sólo aceptarán registro de todos aquellos alumnos que están inscritos en secundarias de todo el país y que actualmente cursan los grados de primero a tercero.

Requisitos para inscribirse a la Beca Rita Cetina a partir de este 15 de septiembre

Los documentos que se solicitan para hacer el registro deben proporcionarse en formato PDF o en fotografía:

  • CURP de los estudiantes que se vayan a inscribir
  • CURP de la madre, padre o tutor
  • Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor que realice el trámite
  • Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
  • Correo electrónico
  • Número de teléfono
  • LlaveMX
  • Clave del Centro de Trabajo (CCT)

El registro en línea se hará en el sitio web a partir del 15 de septiembre.

¿Cuándo abrirán el registro a la Beca Rita Cetina para preescolar y primaria?

De acuerdo con lo informado por Julio León Trujillo, titular de la CNBB, los alumnos de primaria podrán inscribirse a la Beca Rita Cetina en una segunda etapa de registro.

Estos alumnos deberán esperar hasta inicios de 2026 para poder registrarse de acuerdo a su grado escolar inscritos. A continuación te decimos en qué orden se abrirán los registros:

  • De primero a tercero de primaria en septiembre de 2026
  • De cuarto a sexto de primaria en enero de 2026

