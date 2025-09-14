Los pagos de las Pensiones del Bienestar siguen activos para beneficiar a miles de mexicanos que más lo necesitan y que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Sigue leyendo para conocer más detalles del calendario oficial y de los montos que deberás recibir según el programa al que pertenezcas a lo largo de esta semana.

¿Qué Programas del Bienestar pagan en septiembre?

Durante el mes, hasta el jueves 25 de septiembre, las autoridades harán los depósitos de los programas enlistados a continuación a través de la Tarjeta del Bienestar:

Pensión de Personas Adultas Mayores - $6 mil 200

- $6 mil 200 Pensión de Personas con Discapacidad - $3 mil 200

- $3 mil 200 Pensión Mujeres Bienestar - $3 mil 000

- $3 mil 000 Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras - $1,650

¿Quiénes podrán comprar su Pensión Bienestar del 15 al 19 de septiembre?

Siguiendo el calendario, presentado por Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, en la semana que comprende del lunes 15 al viernes 19, las personas con las siguientes iniciales en su primer apellido podrán cobrar su recurso.

M - Lunes 15

- Lunes 15 N, Ñ, O - Miércoles 17

- Miércoles 17 P, Q - Jueves 18

- Jueves 18 R - Viernes 19

¡Toma nota! Si eres beneficiario de cualquiera de estos Programas del Bienestar debes saber que la Secretaría del Bienestar suspenderá los pagos el martes 16 de septiembre debido a las celebraciones del Día del Inicio de la Independencia de México, un día reconocido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como día festivo que amerita descanso obligatorio en todo el país.

En torno a esto, los bancos, incluido el Banco del Bienestar, no trabajarán por lo que no se harán los depósitos y no podrás disponer de tu dinero directamente en las sucursales de forma presencial si es que ya cobraste tu pensión con días de anticipación.

Los cajeros así como el servicio de la app del Bienestar en tu celular funcionarán con normalidad.

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos se recorrerán un día, al 17 de septiembre y a partir de allí, las dispersiones se harán con normalidad hasta el 25 de septiembre, que es cuando las autoridades del Bienestar finalizarán la ronda de pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.