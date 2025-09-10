¿Eres beneficiario de las Pensiones del Bienestar y te toca recibir tu apoyo económico en septiembre? Toma nota de lo siguiente para enterarte de los cambios que habrá en el calendario de pago.

Los beneficiarios de los siguientes programas sociales, que el Gobierno Federal impulsa a través de la Secretaría del Bienestar, deben saber que habrá una suspensión de pago próximamente debido a las fiestas patrias:

Pensión de Personas Adultas Mayores - $6 mil 200

- $6 mil 200 Pensión de Personas con Discapacidad - $3 mil 200

- $3 mil 200 Pensión Mujeres Bienestar - $3 mil 000

- $3 mil 000 Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras - $1,650

¿Habrá suspensión de pago de las Pensiones Bienestar el 15 y 16 de septiembre?

¡Toma tus precauciones! De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, la suspensión de pagos se llevará a cabo sólo el 16 de septiembre por motivo de la celebración del Día del Inicio de la Independencia de México, un día feriado a nivel nacional que amerita descanso obligatorio, según lo marcado en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Sin embargo, esta suspensión de pago no afectará a todos los beneficiarios. El calendario, revelado a inicios de mes por Ariadna Montiel, titular del Bienestar, apunta que los beneficiarios con las letras N, Ñ y O , que les correspondería cobrar el martes 16, lo harán el miércoles 17; el resto de las letras cobrarán normal.

Así queda el calendario de pagos para lo que resta de septiembre:

H, I, J, K - Miércoles 10

L - Jueves 11

M - Viernes 12 y Lunes 15

N, Ñ, O - Miércoles 17

P, Q - Jueves 18

R - Viernes 19 y Lunes 22

S - Martes 23

T, U, V - Miércoles 25

X, X, Y, Z - Jueves 25

Las dispersiones se harán directamente a las Tarjetas del Bienestar como siempre se ha hecho. Como beneficiario, también puedes acudir al Banco del Bienestar a cobrar tu pensión, a cualquiera que estés inscrito. Toma en cuenta que el martes 16 no abrirán por ser día feriado.

¿Cuándo pagan las Pensiones del Bienestar a los nuevos beneficiarios?

De acuerdo con lo dicho por los Programas del Bienestar, las personas que podrán cobrar en septiembre son todas aquellas que ya habían estado inscritas y que han recibido sus pagos en bimestres anteriores.