La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes el interés del papa León XIV en visitar el país, aunque aún no se ha definido una fecha, así como su disposición para fortalecer los programas conjuntos orientados a la pacificación y la disminución de la violencia en distintas regiones del territorio mexicano.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la reciente conversación con León XIV se realizó a solicitud del Gobierno mexicano a través del nuncio apostólico en el país norteamericano y que el Papa aceptó la llamada de manera inmediata.

La mandataria calificó el diálogo como “muy amable”, “cálido”, “cordial” y “sensible”, y subrayó que el pontífice envió saludos al pueblo de México.

“Todavía no hay fecha para que venga, pero sí tiene mucho interés en venir y en fortalecer los programas que tenemos con la Iglesia Católica, como ‘Sí al desarme, sí a la paz’”, señaló la presidenta al referirse a las iniciativas que buscan reducir la violencia mediante la participación social y comunitaria.

Sheinbaum detalló que durante la conversación expuso al papa la importancia de estos programas para el país y la necesidad de sumar esfuerzos con distintos actores sociales y religiosos.

La mandataria aclaró que el papa no planteó temas específicos más allá de la coincidencia en la necesidad de que “participemos todos para la pacificación” y en la importancia de fortalecer la colaboración entre el Estado y la Iglesia en iniciativas de carácter social y humanitario.

Asimismo, Sheinbaum también destacó que la llamada se realizó en una fecha simbólica para los mexicanos, al subrayar el papel de la Virgen de Guadalupe como un elemento central de identidad nacional.

“Es un símbolo muy importante para México y para millones de personas”, comentó, al añadir que este factor dio un significado especial al diálogo con el pontífice el pasado 12 de diciembre.

La presidenta recordó que esta invitación forma parte de una relación de respeto y cooperación entre el Estado mexicano y la Santa Sede, y reiteró que su Gobierno mantiene una postura de apertura al diálogo con todas las iglesias, así como con personas no creyentes.

La última visita de un papa a México fue la de Francisco en 2016, cuando viajó a varios estados del país, entre ellos Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México -donde visitó la Basílica de Guadalupe- y Michoacán. EFE