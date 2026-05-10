Los pasajeros evacuados del crucero afectado por un brote de hantavirus comenzaron a volar a casa el domingo a bordo de aviones militares y gubernamentales después de que el buque anclara en las Islas Canarias, donde fueron escoltados a tierra por personal con trajes herméticos y mascarillas respiratorias.

Los ciudadanos españoles fueron los primeros en abandonar el MV Hondius tras su llegada a Tenerife, la mayor de las islas del archipiélago español frente a la costa de África occidental. Luego fueron trasladados en avión a Madrid y llevados a un hospital militar. Horas después, un avión que evacuó a pasajeros franceses aterrizó en París, donde fue recibido por vehículos de emergencia.

Uno de los cinco pasajeros franceses desarrolló síntomas durante el vuelo, informó el primer ministro francés Sebastien Lecornu en un comunicado, y todos fueron puestos en estricto aislamiento con planes de ser sometidos a pruebas.

Anteriormente, el Ministerio de Salud de España, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions habían dicho que nadie entre las más de 140 personas que entonces estaban en el Hondius había mostrado síntomas del virus.

Los aviones que llegaban a Tenerife iban a sacar a pasajeros de más de 20 países. Las evacuaciones están previstas a durar hasta el lunes.

Tres personas han muerto desde que comenzó el brote, y cinco pasajeros que abandonaron el barco anteriormente están infectados con hantavirus.

El riesgo para el público es bajo

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró que el público en general no debería preocuparse por el brote.

“Hemos estado repitiendo la misma respuesta muchas veces”, indicó. “Esto no es otro COVID. Y el riesgo para el público es bajo. Así que no deberían asustarse y no deberían entrar en pánico”.

Aun así, las personas que desembarcaban y el personal que trabajaba en el puerto de Granadilla, en Tenerife, llevaban equipos de protección durante el proceso de evacuación, incluidos trajes herméticos, mascarillas y respiradores. Un video obtenido por The Associated Press mostró a pasajeros en la pista poniéndose trajes similares y siendo rociados con desinfectante.

Los pasajeros estaban aliviados de estar en camino a sus países de origen, señaló otra funcionaria de la OMS.

Diana Rojas Alvarez, la responsable de Operaciones de Salud de la OMS, que se encuentra en Tenerife, sostuvo que ha sido bueno ver todos los autobuses saliendo y a la gente realmente feliz de estar de nuevo en tierra y siendo repatriada.

Las autoridades han señalado que los pasajeros y los miembros de la tripulación que desembarquen pasarán una revisión para detectar síntomas tendrán prohibido tener cualquier contacto con la población local. Sólo saldrán del barco una vez que los vuelos de evacuación estén listos. Tedros y los ministros de Sanidad e Interior de España supervisan la operación en Tenerife.

El hantavirus suele propagarse cuando las personas inhalan residuos contaminados de excrementos de roedores y no se transmite fácilmente entre personas. Pero el virus de los Andes en el brote del crucero podría propagarse entre personas en casos raros. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Los pasajeros y miembros de la tripulación que desembarquen dejaron atrás su equipaje y solo se les permitió llevar una bolsa pequeña con artículos esenciales, un celular, un cargador y documentación.

Parte de la tripulación, así como el cuerpo de una pasajera que murió a bordo, permanecerán en el barco, que navegará hacia Rotterdam, Holanda, donde será sometido a desinfección, según informaron las autoridades españolas.

El tiempo de navegación previsto hasta Rotterdam es de alrededor de cinco días, apuntó la compañía de cruceros.

Los pasajeros serán monitoreados

La OMS está recomendando que los países de origen de los pasajeros “tengan monitoreo activo y seguimiento, lo que significa controles de salud diarios, ya sea en casa o en una instalación especializada”, manifestó Van Kerkhove.

“Estamos dejando esto en manos de los propios países para que cada uno desarrolle sus propias políticas”, añadió. “Pero nuestras recomendaciones son muy claras, y este es realmente un enfoque de precaución para asegurarnos de que no tengamos ninguna oportunidad de que este virus se contagie”.

Numerosos países han dicho que sus ciudadanos serían puestos en cuarentena u hospitalizados para observación. Anteriormente, por ejemplo, el Ministerio francés de Relaciones Exteriores anunció que sus pasajeros serían hospitalizados durante 72 horas de monitoreo, y luego harían cuarentena en casa durante 45 días.

Después de que el pasajero presentara síntomas, el primer ministro dijo que los cinco serían mantenidos en el hospital “hasta nueva orden”.

Los estadounidenses a bordo serán puestos en cuarentena en un centro médico en Nebraska. Los pasajeros y miembros de la tripulación del Reino Unido serán hospitalizados para observación, según las autoridades británicas.

Australia está enviando un avión, previsto a llegar el lunes, para evacuar a sus nacionales y a los de países cercanos, como Nueva Zelanda, y países asiáticos no especificados, anunció la ministra española de Sanidad, Mónica García. Añadió que el vuelo de evacuación será el último en salir de Tenerife.

Noruega ha enviado un avión ambulancia a la isla con personal capacitado para el transporte de pacientes con infecciones de alto riesgo, aseveró su Dirección de Protección Civil a la emisora pública NRK.

Médicos británicos se lanzan en paracaídas a un territorio remoto

Por otra parte, médicos del Ejército británico se han lanzado en paracaídas sobre el remoto territorio del Atlántico sur de Tristán de Acuña, donde uno de los 221 residentes presenta un cuadro sospechoso de hantavirus.

El paciente era un pasajero del MV Hondius y desembarcó el mes pasado.

El Ministerio británico de Defensa señala que un equipo de seis paracaidistas y dos médicos saltó el sábado desde un avión de transporte de la Real Fuerza Aérea, que también lanzó oxígeno y equipo médico.

Tristan da Cunha es el territorio británico de ultramar habitado más remoto, a unos 2.400 kilómetros (1.500 millas) de la isla habitada más cercana, Santa Elena. El grupo de islas volcánicas no tiene pista de aterrizaje y por lo general sólo es accesible en barco en un viaje de seis días desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Por su parte, una mujer española en la provincia sureste de Alicante sospechosa de estar infectada dio negativo en la prueba de hantavirus, afirmaron el sábado las autoridades sanitarias españolas.

La mujer era pasajera en el mismo vuelo que la mujer holandesa que murió en Johannesburgo tras viajar en el crucero.