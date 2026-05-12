La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en todas las alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes, encharcamientos y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 12 de mayo de 2026.

De acuerdo con el aviso emitido por el Gobierno de la CDMX, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento que podrían provocar afectaciones en distintas zonas de la capital.

Las autoridades capitalinas alertaron sobre posibles corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas debido a las condiciones climáticas previstas para las próximas horas.

Alcaldías con Alerta Amarilla por lluvias en CDMX

La alerta fue activada para las 16 demarcaciones de la capital:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

El periodo de afectación será de las 14:00 a las 23:00 horas de este martes.

Recomendaciones por lluvias y granizo en CDMX

Protección Civil pidió a la población tomar precauciones para evitar accidentes durante las lluvias:

Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar

Cerrar puertas y ventanas

Evitar cruzar calles con corrientes de agua

Utilizar paraguas o impermeable al salir

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Además, se pidió extremar cuidados al conducir debido a posibles encharcamientos y baja visibilidad.

Emergencias en CDMX

En caso de emergencia, las autoridades recordaron que están disponibles los teléfonos:

911

55-5683-2222

Las autoridades capitalinas recomendaron seguir los reportes meteorológicos y atender las indicaciones de Protección Civil ante el riesgo de lluvias fuertes y caída de granizo en la Ciudad de México.