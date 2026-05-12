TE RECOMENDAMOS

José Manuel Figueroa rompe el silencio sobre Ana Bárbara: “Yo estaba muy feliz… ella no fue sincera”

José Manuel Figueroa rompe el silencio sobre Ana Bárbara: “Yo estaba muy feliz… ella no fue sincera”

“¡Se llevó todo!” Pati Chapoy explota contra Alex Bisogno y desata escándalo tras muerte de Daniel

“¡Se llevó todo!” Pati Chapoy explota contra Alex Bisogno y desata escándalo tras muerte de Daniel

“Estoy muy encuerada”: Belinda lanza comentario que muchos tomaron como indirecta a Ángela Aguilar | VIDEO

“Estoy muy encuerada”: Belinda lanza comentario que muchos tomaron como indirecta a Ángela Aguilar | VIDEO

Hailey Bieber se adelanta al verano y presume impactante ‘bikini body’ desde la playa

Hailey Bieber se adelanta al verano y presume impactante ‘bikini body’ desde la playa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en todas las alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico de , encharcamientos y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 12 de mayo de 2026.

De acuerdo con el aviso emitido por el Gobierno de la CDMX, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento que podrían provocar afectaciones en distintas zonas de la capital.

Las autoridades capitalinas alertaron sobre posibles corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas debido a las condiciones climáticas previstas para las próximas horas.

Alcaldías con Alerta Amarilla por lluvias en CDMX

La alerta fue activada para las 16 demarcaciones de la capital:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

El periodo de afectación será de las 14:00 a las 23:00 horas de este martes.

Recomendaciones por lluvias y granizo en CDMX

Protección Civil pidió a la población tomar precauciones para evitar accidentes durante las lluvias:

  • Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar
  • Cerrar puertas y ventanas
  • Evitar cruzar calles con corrientes de agua
  • Utilizar paraguas o impermeable al salir
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales

Además, se pidió extremar cuidados al conducir debido a posibles encharcamientos y baja visibilidad.

Emergencias en CDMX

En caso de emergencia, las autoridades recordaron que están disponibles los teléfonos:

  • 911
  • 55-5683-2222

Las autoridades capitalinas recomendaron seguir los reportes meteorológicos y atender las indicaciones de Protección Civil ante el riesgo de lluvias fuertes y caída de granizo en la Ciudad de México.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]