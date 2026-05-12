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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en todas las alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes, encharcamientos y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 12 de mayo de 2026.
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De acuerdo con el aviso emitido por el Gobierno de la CDMX, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento que podrían provocar afectaciones en distintas zonas de la capital.
Las autoridades capitalinas alertaron sobre posibles corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas debido a las condiciones climáticas previstas para las próximas horas.
Alcaldías con Alerta Amarilla por lluvias en CDMX
La alerta fue activada para las 16 demarcaciones de la capital:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
El periodo de afectación será de las 14:00 a las 23:00 horas de este martes.
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Recomendaciones por lluvias y granizo en CDMX
Protección Civil pidió a la población tomar precauciones para evitar accidentes durante las lluvias:
- Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar
- Cerrar puertas y ventanas
- Evitar cruzar calles con corrientes de agua
- Utilizar paraguas o impermeable al salir
- Mantenerse informado a través de canales oficiales
Además, se pidió extremar cuidados al conducir debido a posibles encharcamientos y baja visibilidad.
Emergencias en CDMX
En caso de emergencia, las autoridades recordaron que están disponibles los teléfonos:
- 911
- 55-5683-2222
Las autoridades capitalinas recomendaron seguir los reportes meteorológicos y atender las indicaciones de Protección Civil ante el riesgo de lluvias fuertes y caída de granizo en la Ciudad de México.
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