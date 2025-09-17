Como es bien conocido, los clientes de Costco son fieles a su marca y a sus productos, por lo que es de importancia enterarse cuando alguno no cumple con los estándares de calidad del mercado o incluso si pueden poner a los consumidores en riesgo.

Los medios estadounidenses informaron este martes sobre el riesgo que detectado en las botellas de vino espumoso italiano que fueron distribuidas en 12 estados de aquel país.

Compartieron la alerta de seguridad que Costco publicó para vino Prosecco Valdobbiadene de la marca Kirkland, que es propia de este comercio.

¿Porque retiraron de la venta el vino espumoso Prosecco Valdobbiadene de Costco?

Los reportes indican que el problema está en la botella. La empresa informó que esta podría romperse espontáneamente, aun cuando no esté siendo manipulada o abierta.

Exhortaron a los consumidores de este vino espumoso a no devolver el producto, evitar abrirlo por el riesgo al que se pueden dado que las botellas están hechas de vidrio.

Los estados en los que fue distribuido el Prosecco Valdobbiandene son:

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Iowa

Illinois

Indiana

Kentucky

Michigan

Minnesota

Missouri

Nebraska

Ohio

Wisconsin

¿Cómo evitar un accidente con las botellas del vino italiano Prosecco?

Junto con el anuncio del riesgo al que están expuestos los consumidores de este producto de Costco, fueron compartidas algunas recomendaciones para manipular las botellas:

Evitar agitarla y no intentar abrirla

Envolverla con toallas de papel e introducirla en una bolsa

Colocarla en el bote de basura con cuidado

Dado que este vino era ampliamente consumido en Estados Unidos, los reportes indican ante el riesgo que las botellas representan, Costco reembolsará el costo del producto.

El lote en el que fue detectado este defecto es el 1879870, el cual estuvo a la venta entre el 25 de abril al 26 de agosto de este año.

Debido a las recomendaciones para el manejo de las botellas de vino, se dio a conocer que sus consumidores no tendrán que presentar la botella, sólo llevar la carta informativa que envió Costco advirtiendo del hecho o el ticket de compra original.