Tras el empate con Cruz Azul, Pumas llega este sábado, 21 de marzo, dispuesto a ganar los tres puntos a las Águilas del América en el clásico capitalino que se disputará en la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentarán contra los Rayados del Monterrey para mantenerse líderes en la tabla de posiciones, por lo que aquí te decimos dónde ver la transmisión oficial de estos encuentros.

¿A qué hora es el Monterrey vs Chivas de la Liga MX?

Uno de los cuatro partidos programados para este sábado 21 de marzo, es el Monterrey vs Chivas el cual arrancará a las 7:05 pm.

Donde ver EN VIVO : TUDN y VIX

: TUDN y VIX Sede: Estadio BBVA, Guadalupe

El Guadalajara llega como visitante a territorio regio encabezando la tabla con 27 puntos, pero los Rayados que actualmente tienen el noveno puesto buscan seguir escalando, aunque sólo queden cinco jornadas en el calendario oficial de la Liga MX.

¿Dónde ver Pumas vs América sábado 21 de marzo?

El Pumas vs América es el último partido del día, por lo que aquí te damos los pormenores para que no te pierdas este impactante encuentro del clásico capitalino

Dónde ver GRATIS y EN VIVO : Canal 5

: Canal 5 Vía Streaming: TUDN y ViX

Hora : 9:10 pm

: 9:10 pm Sede: Estadio Olímpico Universitario

Hasta la jornada 11, el Pumas sumaba 20 puntos colocándolo en el quinto puesto de la tabla y el América está en el sétimo lugar con 17 puntos.

Disputaremos el clásico capitalino con #GarraYEntrega desde el primer minuto 👊@DHLMex trae para ti la información del partido 👇



🆚 | @ClubAmerica

🏟️ | E.O.U

🕰️ | 21:10

📅 | Sábado 21 de marzo

📺 | Canal 5 TUDN y ViX#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/yWPlv7hUEI — PUMAS (@PumasMX) March 18, 2026

¿Cuáles son los partidos de la jornada 12 programados en la Liga MX?

Los partidos que están previstos este fin de semana de la jornada 12 del Clausura 2026 son:

Sábado 21

Atlas vs Querétaro: 5:00 pm

San Luis vs León: 7:00 pm

Domingo 22 de marzo