Luego de que se filtraran las primeras imágenes del hijo mayor de Luis Miguel, el galán de telenovelas, Jorge Salinas, apareció con uno de sus hijos ante los medios.

Santiago, hijo de Jorge con la peruana Fátima Boggio, acompañó a su padre a un evento público donde orgullosamente, Salinas lo presumió como " uno de sus cachorros ".

Tras viralizarse la entrevista, las fans de Jorge Salinas no se hicieron esperar con comentarios alagando al joven de 20 años: "Se parece a él de joven, es guapísimo".

"Qué feliz y orgulloso está Jorge con su hijo que es guapísimo, igual que el padre" , comentaron.

¿Quién es el hijo que presentó Jorge Salinas?

De acuerdo con las redes de Santiago, el joven tiene doble nacionalidad mexicana y peruana, y se dedica al modelaje.

Jorge Salinas y Fátima Boggio se casaron al inicio de los 2000, fue en el 2005 cuando anunciaron el nacimiento de los gemelos José Emilio y Santiago, pero años más tarde la pareja se divorció y la madre se llevó a los pequeños a radicar en Perú.

En su cuenta de Instagram, Santiago demuestra que practica Muay Thai de forma competitiva.

Aunque, el joven apasionado del deporte en sus redes sociales tiene un par de fotos con su padre, oficialmente no había sido visto por las cámaras de los medios mexicanos.

¿Cuántos hijos tiene el actor Jorge Salinas?

Los reportes del medio del espectáculo indican que Jorge Salinas tiene seis hijos:

Valeria , hija de la actriz Adriana Cataño

, hija de la actriz Adriana Cataño José Emilio y Santiago, hijos de la modelo Fátima Boggio

Valentina , hija de Andrea Noli

, hija de Andrea Noli Máxima y León, hijos con Elizabeth Álvarez