Un autobús de pasajeros chocó esta mañana contra un árbol en la carretera estatal 310 en Amealco, Querétaro, dejando nueve personas muertas y al menos 28 lesionadas, dos de ellas de gravedad.

La coordinación de Protección Civil estatal informó sobre el accidente alrededor de las 10:00 de la mañana y detalló que ocurrió a la altura de la zona conocida como La Muralla.

Como parte de los protocolos para facilitar la llegada de los servicios de emergencia la vialidad fue cerrada en su totalidad.

¿Qué pasó con los lesionados del accidente carretero en Amealco?

Después de casi cuatro horas del choque, en el que estuvo implicada una unidad de transporte de la empresa Amealcenses, las autoridades informaron que dos lesionados fueron trasladados vía aérea un hospital para recibir atención médica especializada.

Uno de ellos a un hospital de San Juan del Río.

Protección Civil de Querétaro precisó que tras la valoración médica del resto de los pasajeros se informó que ocho con diversas lesiones fueron trasladados a hospitales de la región.

18 más fueron valorados en el sitio del accidente y se reportaron " sin lesiones de gravedad ".

Con apoyo de servicios aéreos del @gobqro, se ha realizado el traslado de dos personas para recibir atención especializada. 🔴



Asimismo, ocho personas con diversas lesiones fueron trasladadas a hospitales de la región 🟡 ...

(2/4) pic.twitter.com/WKTR2dMqOx — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) April 22, 2026

¿Cuántas personas murieron en el accidente en Amealco?

Derivado del impacto del autobús contra un árbol que estaba aborde de carretera, las autoridades confirmaron que nueve personas fallecieron y que se inició el proceso correspondiente para el levantamiento de los cuerpos.

Cerca de la 1:30 de la tarde en su cuenta de X, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, se pronunció sobre el accidente en Amealco que paralizó la carretera, lamentó los decesos y se solidarizó con el resto de las víctimas.

"Desde el primer momento nos encontramos auxiliando a los heridos, y dando apoyo y acompañamiento a los deudos en su dolorosa pérdida, a quienes expreso mis condolencias y solidaridad. Cuentan con nosotros en este trance", dijo.

Cabe destacar que el accidente fue atendido por personal de Bomberos, paramédicos, Protección Civil de Amealco, del municipio El Marqués, además, contaron con el apoyo de dos helicópteros.