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Con su lugar garantizado en la Liguilla del Clausura 2026, las Chivas Rayadas del Guadalajara llegan este miércoles 22 de abril como visitantes para enfrentarse con los Rayos del Necaxa, al cierre de la jornada 16.
Los Rayos tendrán que sacar la casta para dar un buen papel ante su afición luego del empate frente a Tigres, 1-1, y la derrota ante el Querétaro. 3-1.
¿En qué canal transmitirán hoy Necaxa vs Chivas en México?
La afición rojiblanca podrá ver la transmisión en vivo por televisión abierta
- Dónde ver en México: Canal 5 y Tv Azteca 7
- Vía streaming: Claro Sports y VIX premium
- Sede: Estadio de Necaxa
- Horario: 9:05 de la noche, hora Ciudad de México
¿Dónde ver el partido de las Chivas en Estados Unidos?
Si eres Chiva de corazón, este partido de la jornada 16 de la Liga MX lo puedes ver en Estados Unidos por:
- TUDN y Univisión
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El Guadalajara llega a este encuentro mostrando su poderío en la cancha luego de ser los superlíderes en la tabla de clasificación y de haber derrotado al Puebla, 5-0 el pasado fin de semana.
¿Cuándo empieza la jornada 17 del Clausura 2026?
El cierre de la temporada regular del Clausura 2026 de la Liga MX está a la vuelta de la esquina, arranca este viernes 24 de abril y termina la noche del domingo 26.
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De acuerdo con el calendario, las Chivas cerrarán su participación en esta etapa el próximo sábado 25 contra los Xolos del Tijuana a las 7:07 de la noche, en el Estadio Akron.
Cabe destacar que hasta la jornada 14, las Chivas tiene acumulados 34 puntos y están en el número 1 de la clasificación.
Su rival a vencer este miércoles 22, los Rayos del Necaxa, tienen 17 puntos que los colocan en el puesto 12, por debajo del Monterrey, Tijuana, Tigres y León.
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