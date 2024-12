Luego de cumplir 43 años, Britney Spears compartió con sus fanáticos de redes sociales un video en el que afirma que se mudará a México ahora que terminó su divorcio de Sam Asgahri.

En Instagram, la cantante publicó un video en el que dijo que dejará su millonaria mansión en Los Ángeles para iniciar una nueva vida en México. Al parecer el clip fue grabado mientras se encontraba en el país celebrando su cumpleaños.

Una fuente le dijo a People que Britney no se está mudando a México, sino que sólo lo dijo porque había viajado al país para disfrutar de unas vacaciones y para celebrar su cumpleaños con sus amigos.

“Britney se regaló unas divertidas vacaciones para su cumpleaños. Ella ama México”, señaló el insider. Añadió que voló en un jet privado con un pequeño grupo de amigos, esta información fue respaldada por varias fotografías en las que aparece cerca del jet sosteniendo un encendedor cerca de su boca.

Los planes de mudanza no fue lo único que generó conversación entre sus fanáticos. De hecho, preocupó a sus seguidores de Instagram por un video en el que dice tener 5 años y no 43 y que iba al jardín de infantes. Otra declaración que hizo, con voz de niña pequeña, fue que no cumplió 43, sino 42.

En otros videos se aprecia a la cantante de Toxic bailando extrañamente con poca ropa, al parecer sola en su casa de California.

Britney Spears celebró su cumpleaños después de que terminara su proceso legal de divorcio de Sam Asghari, lo que significa que está soltera de nueva cuenta.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por el medio TMZ, el divorcio se oficializó este lunes a casi año y medio de que el entrenador y celebridad fitness solicitara la separación alegando un matrimonio complicado.

En su momento se informó que Sam acusaba a Britney de violencia doméstica. En una ocasión, contó, Spears lo despertó a golpes en medio de la noche y le dejó un ojo morado.

Sam dejó la propiedad millonaria que compartían como pareja sólo con su ropa y su camioneta; poco después se supo que Britney no le daría pensión ni indemnización.

Desde agosto de 2023 hasta la fecha, Britney ha estado saliendo intermitentemente con su jardinero Paul Soliz, mientras Asghari se encuentra en una relación con Brooke Irvine.