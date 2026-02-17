Desde las últimas semanas, México se encuentra bajo alertas sanitarias vinculadas al aumento de casos de sarampión, principalmente en Jalisco, donde los casos acumulados en lo que va del 2026 supera la cifra de 1,995; hasta el momento se suman 31 muertos en el país.

Hasta el momento, la Ciudad de México registra un total de casos acumulados de 222 en lo que va del 2026, según el reporte diario de la Dirección General de Epidemiología.

En torno a esto, en la CDMX se ha promovido la vacunación masiva, priorizado en personas que no están vacunadas, que no tienen su esquema completo y en personas menores de 49 años que no están seguras de haber enfermado en la infancia o haber recibido la inoculación.

Además, las autoridades de salud mexicanas han estado advirtiendo a la ciudadanía sobre la cadena de contagio, cómo cortarla con la vacunación y qué es lo que debe hacer en caso de que se enferme.

En un reciente comunicado, Nadine Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud de la CDMX, apuntó que la vacunación es clave para evitar que el contagio se dispare.

Añadió que las personas deben evitar exponerse en caso de estar enfermas para evitar que se propague la enfermedad en su entorno; asimismo promovió el uso de cubrebocas y buscar atención médica.

“Sí, ha aumentado el número de casos, pero también estamos aumentando la vacunación. Lo que sí necesitamos, es que (...) las personas que se sienten mal, que tienen gripa, que empiezan a tener fiebre, estornudos, etcétera, número uno: que se pongan cubrebocas, que se queden en casa y vayan y busquen atención médica, para descartar que sea sarampión”, señaló.

En torno a estos comentarios, Gasman Zylbermann señaló que hasta el momento no se tiene considerado un confinamiento similar al del covid en 2020 ni tampoco filtros sanitarios debido a que, pese al aumento de casos, la ciudad no está “en una situación crítica”.

¿Qué hacer en caso de contagio, según el IMSS?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apunta que el sarampión es una enfermedad “sumamente contagiosa” que puede adquirirse en cualquier etapa de la vida sin vacuna.

Los síntomas se manifiestan dentro de los 7 y 21 días después de la exposición al virus con síntomas que van de fiebre, secreción nasal, tos, dolor de garganta, sarpullido en la piel y ojos llorosos.

Las autoridades sanitarias destacan que una persona enferma puede contagiar a otras por aspiración de gotas de saliva, cuando una persona infectada respira, tose o estornuda cerca de personas vulnerables o no vacunadas.

En caso de enfermedad o sospecha de contagio, el IMSS recomienda hacer lo siguiente:

Colocar cubrebocas solo durante periodo de transmisión (4 días antes de inicio de exantema y 4 días después del inicio de éste).

Lavarse las manos o utilizar alcohol en gel para limpiar las manos con frecuencia.

Acudir a revisión médica.

No tocarse ojos, nariz o boca.

Evitar asistir a lugares públicos concurridos.

Los pacientes con el sarampión activo no pueden vacunarse, deben esperar a la recuperación, aunque los expertos señalan que la infección genera inmunidad natural, por lo que no sería necesaria una inoculación.