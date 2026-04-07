Amazon impondrá en los próximos días un recargo temporal del 3,5% por combustible y logística a los vendedores externos que usan su plataforma, en medio de un aumento de los precios del combustible desde que comenzó la guerra en Irán.

El gigante del comercio electrónico confirmó el jueves a The Associated Press en un correo electrónico que el cargo temporal entrará en vigor el 17 de abril para muchos de los vendedores que utilizan los servicios de logística de Amazon.

“Los costos elevados de combustible y logística han incrementado el costo de operar en toda la industria”, señaló Amazon en el comunicado enviado por correo electrónico.

La empresa, con sede en Seattle, indicó que hasta ahora ha absorbido estos aumentos, pero que, al igual que otros grandes transportistas, cuando los costos se mantienen elevados, aplica recargos temporales para recuperar parcialmente esos costos. Añadió que el cargo es “considerablemente” más bajo que los recargos aplicados por otros grandes transportistas.

“Seguimos comprometidos con el éxito de nuestros socios vendedores y con mantener una amplia selección y precios bajos para los clientes”, agregó Amazon.

El recargo de Amazon relacionado con combustible y logística se aplicará a vendedores de Estados Unidos y Canadá que utilicen su opción Fulfillment by Amazon . El 2 de mayo, el recargo entrará en vigor para los vendedores que utilicen las opciones Buy with Prime y Multi-Channel Fulfillment.

Amazon se suma a una lista creciente de transportistas que imponen recargos para recuperar el aumento de los costos de la energía, mientras la guerra en Irán se prolonga.