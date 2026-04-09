Una nueva alerta sanitaria ha surgido aumentando la preocupación por su potencial peligrosidad. En los últimos días se ha comentado que hay riesgos de que el nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV) afecte gravemente la salud de los humanos, pero… ¿qué es el nodavirus y por qué se dice que es peligroso?

En los últimos días, en internet se ha comentado que hay un virus que se transmite de los peces y mariscos a los humanos, afectando principalmente a los ojos con una enfermedad llamada uveítis anterior viral hipertensiva ocular persistente (POH-VAU).

Si bien el nodavirus era exclusivo de los peces y los mariscos, que ocasiona en esta especie necrosis nerviosa viral (NNV) o encefalopatía y retinopatía viral (ERV), nuevos estudios apuntan que el virus estaría enfermando a los humanos.

Un estudio compartido por la revista Nature señala que el virus se puede transmitir en el agua y con el consumo de mariscos y pescados crudos. Estas afirmaciones surgieron luego de identificar casos en China donde los pacientes presentaban síntomas como presiones intraoculares extremas e inflamación ocular duradera.

Los síntomas generales reportados por uveítis, que es una inflamación en el tracto uveal en la capa media del ojo, incluyen enrojecimiento ocular, visión borrosa, fotofobia, inflamaciones y hasta la pérdida de la visión, apunta la investigación.

“Los datos epidemiológicos indican que el procesamiento frecuente sin protección de animales acuáticos y el consumo de animales acuáticos crudos fueron eventos de exposición comúnmente reportados, que en conjunto representan el 71.4 por ciento de los casos investigados”, señala la investigación compartida en la revista científica Nature.

Además, las pruebas experimentales demostraron que el virus CMNV puede provocar presión intraocular elevada y daños patológicos en los tejidos oculares en modelos animales, así como infectar células de mamíferos en laboratorio, específicamente en ratones.

El hallazgo es relevante para la ciencia porque confirma que un virus originado en animales acuáticos podría estar vinculado a una enfermedad humana emergente, lo que refuerza la necesidad de medidas de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y mayor investigación sobre los riesgos de transmisión entre especies.

Hasta el momento los especialistas no han alertado por una alza importante de casos que amerite el nombramiento de una epidemia, pero sí han alertado por los daños a la salud que puede ocasionar la transmisión del nodavirus en humanos.

Por el momento se pide que las personas que consumen mariscos o peces lo hagan bien cocidos y mantener medidas de higiene básicas en actividades acuáticas, en especial aquellas personas que se dedican a la acuicultura o manipulan mariscos.