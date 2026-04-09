El CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, anunció Muse Spark, el primer modelo de inteligencia artificial desarrollado por Meta Superintelligence Labs, una nueva división creada para impulsar la próxima generación de sistemas avanzados de IA. El lanzamiento marca un paso clave en la estrategia de la compañía para competir con otras grandes tecnológicas.

De acuerdo con información publicada por Meta, Muse Spark es el primer modelo de una nueva serie de inteligencia artificial y será utilizado para potenciar el asistente Meta AI y mejorar herramientas dentro de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp.

La compañía señaló que este modelo forma parte de su camino hacia lo que denomina “superinteligencia personal”, es decir, asistentes digitales capaces de ayudar a los usuarios en tareas complejas y cotidianas. Además, el modelo se implementará gradualmente en diferentes productos de Meta durante las próximas semanas.

Un desarrollo acelerado en nueve meses

Meta Superintelligence Labs fue creada tras una reestructuración interna de la compañía, luego de que Zuckerberg buscara acelerar el desarrollo de inteligencia artificial. Según Meta, el laboratorio reconstruyó su infraestructura de IA en aproximadamente nueve meses, lo que permitió el lanzamiento de Muse Spark.

El modelo está diseñado para ser más rápido y eficiente, con capacidad para resolver preguntas complejas en áreas como ciencia, matemáticas y salud. También podrá ejecutar tareas multimodales y trabajar con múltiples agentes de inteligencia artificial de forma simultánea.

Este enfoque refleja la creciente competencia entre empresas tecnológicas por liderar el desarrollo de inteligencia artificial avanzada. Meta busca recuperar terreno frente a compañías como OpenAI, Google y Anthropic, que han presentado avances importantes en los últimos años.

¿Qué cambia con Muse Spark?

El nuevo modelo ya está disponible en la aplicación Meta AI y en el sitio web meta.ai, y será integrado progresivamente en productos como WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger. La empresa también planea ofrecer acceso mediante API a algunos socios seleccionados.

Además, Meta señaló que Muse Spark es solo el primer paso dentro de una nueva serie de modelos más avanzados que están en desarrollo. La compañía espera que futuras versiones ofrezcan mayores capacidades y nuevas funciones para usuarios y empresas.

Una nueva etapa en la carrera de la inteligencia artificial

El lanzamiento de Muse Spark representa un cambio importante en la estrategia de Meta. La empresa busca integrar la inteligencia artificial directamente en sus plataformas, aprovechando su base global de usuarios.

Con este anuncio, Meta se suma a la carrera por desarrollar inteligencia artificial más avanzada, en una industria que evoluciona rápidamente y que está transformando la forma en que las personas trabajan, crean contenido y utilizan la tecnología.

Muse Spark marca el inicio de esta nueva etapa para Meta y confirma que la competencia tecnológica por la inteligencia artificial continúa intensificándose.