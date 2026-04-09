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Este jueves 9 de abril, elpresenta un contraste extremo debido a una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica y canales de baja presión.

Mientras el norte enfrenta tormentas severas, el sur y occidente del país atraviesan una intensa onda de calor, de acuerdo con Conagua.

Clima en CDMX y Valle de México hoy 9 de abril

Para la Ciudad de México y gran parte del Valle de México, se pronostican intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) que podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En el Estado de México, el pronóstico es más severo con lluvias fuertes (de 25 a 50 mm). Además, se advierte sobre temperaturas gélidas en las zonas serranas mexiquenses, con mínimas de -5 a 0 grados Celsius y heladas durante la mañana.

En contraste, el suroeste del estado mantendrá temperaturas cálidas de entre 30 y 35 grados Celsius.

¿Dónde lloverá hoy? Alerta por lluvias fuertes y granizo

Se esperan precipitaciones de diversas intensidades en el resto de la República:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, el este de Chihuahua, este de San Luis Potosí y el norte de Querétaro.

Chubascos: Durango, Zacatecas, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Michoacán.

Precaución:

Las autoridades advierten que las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos e inundaciones.

Estados con calor extremo: Temperaturas de hasta 45°C

La onda de calor se mantendrá vigente en el sur, occidente y sureste del país.

Los estados más afectados por las altas temperaturas son:

Máximas de 40 a 45 °C: Centro de Michoacán, noroeste de Guerrero, sur de Oaxaca y la costa de Chiapas.

Máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Campeche, Yucatán, suroeste de Chihuahua, este de Nuevo León, este de Tamaulipas y suroeste de Puebla.

Se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y usar ropa de colores claros.

Pronóstico de frío y heladas para hoy

A pesar del calor vespertino, el ambiente gélido dominará las zonas montañosas durante la madrugada y mañana: -10 a -5 °C con heladas: Sierras de Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas:

Zonas serranas de Baja California, Sonora y el Estado de México. 0 a 5°C:

Zonas altas de Zacatecas y Puebla . Viento y Oleaje:

Alerta en costas mexicanas

Se prevé el fenómeno de mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como en la costa occidental de Baja California, Campeche y Yucatán.

Asimismo, se esperan rachas de viento de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec

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