Christian Nodal, uno de los cantantes de música regional mexicana más destacados de los últimos años, anunció el estreno de su nueva canción ‘No me 100to bien’ a menos de un mes de confirmar su relación con Ángela Aguilar.

El intérprete de ‘Adiós Amor” se ha caracterizado por expresar sus sentimientos a través de sus melodías y la letra de la nueva canción sorprendió a los usuarios de redes sociales, debido a que canta sobre una mujer a la que no logra superar.

LEER MÁS: Así fue como Cazzu se enteró que Christian Nodal le era infiel con Ángela Aguilar

“Ya he intentado olvidarte con otras, me tomo 200 copas buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé”, señaló.

Sin embargo, en medio de la polémica por su rompimiento con la cantante argentina Cazzu, internautas trataron de darle un significado al nuevo estreno musical. Algunos aseguraron que es una indirecta para Belinda, ya que después de su relación, no “ha logrado enamorarse de nadie más”.

LEER MÁS: Katy Perry y el polémico abrigo que llevó en París sin nada más debajo

“No ha olvidado a Belinda, solo sigue con más mujeres, y cambió la historia para que no piensen que sigue dolido con Belinda, y como ya no va a regresar pues tiene que seguir con otras”, comentaron.

Además, indicaron que la modelo que sale en el video oficial tiene un parecido físico con la cantante de ‘Las niñas de la escuela’. Pero las teorías no cesaron, ya que hay fans del intérprete que comentaron que en realidad, se trata de una canción que “siempre fue para Ángela”.

“Creo que él intentó olvidar a Angela con las otras muchachitas, y creo que Ángela también PERO NINGUNO DE LOS 2 PUDO! Por eso deben dejarlos ser felices! SE NOTA COMO SE AMAN. Siempre fue allí”, comentaron.

¿Cuándo se estrena la canción No me 100to bien’ de Nodal?

La canción fue publicada por Christian Nodal a través de su cuenta oficial de Instagram y aunque sólo es posible escuchar un adelanto de 54 segundos, la letra comenzó a viralizarse en redes sociales.

La hora oficial del lanzamiento aún no está confirmada por el cantante, sin embargo, compartió que se estrenará el 4 de julio de 2024.

“Hola, mis amores y proyect@dos favorit@s, les cuento que este 4 salimos con un rolón, temazo, temaiken, humano. L@s amo”, compartió.

¿Qué dice la letra de 'No me 100to bien' de Nodal?

Buscando la tranquilidad que tu amor nunca me supo dar

y aún me cambia esta ciudad

que no para de buscar por las noches

cuando la soledad me abraza y no me deja ver

He intentado olvidarte con otras

si me tomé como 200 copas

buscando el sabor de tu boca

pero a lo lejos se me nota que yo no te superé

que no me 100to bien